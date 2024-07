Eintracht Frankfurt reagiert auf die Schwächen auf dem rechten Flügel und verpflichtet mit Rasmus Kristensen einen gelernten Rechtsverteidiger. Der Däne kommt auf Leihbasis, die Hessen sichern sich aber eine Kaufoption.

Kurz vor dem Start ins Trainingslager hat Eintracht Frankfurt den Kader noch einmal verstärkt. Wie die Hessen am Freitag mitteilten, wechselt Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen auf Leihbasis von Leeds United an den Main. Der 27-Jährige, der im dänischen EM-Kader stand, soll die Schwächen auf der rechten Außenbahn beheben. Die Eintracht sicherte sich zudem eine Kaufoption.

"Wir haben uns schon vor drei Jahren mit Rasmus beschäftigt und sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten sehr gute Gespräche und dabei gespürt, dass er unbedingt zu uns wollte", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Rasmus ist ein robuster und zweikampfstarker Spieler, der ein klares Außenverteidiger-Profil hat, aber auch als Innenverteidiger spielen kann."

Rasmus Kristensen: "Heute ist ein schöner Tag für mich"

"Heute ist ein schöner Tag für mich", wurde Kristensen zitiert. "Ich freue mich sehr, dass ich von nun an bei Eintracht Frankfurt bin. Das Stadion habe ich vor Kurzem bei der Europameisterschaft live gesehen und ich kann es kaum erwarten, bald hier zu spielen."

Der dänische Nationalspieler startete seine Karriere im Nachwuchs des FC Midtjylland, für den er 2016 im Alter von 18 Jahren sein Profidebüt gab. In der Folge spielte Kristensen für Ajax Amsterdam, RB Salzburg und wechselte schließlich zu Leeds United, die ihn für die vergangene Saison an die AS Rom verliehen.