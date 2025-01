Eintracht Frankfurt hat auf den Weggang von Top-Stürmer Omar Marmoush reagiert, von Olympique Marseille kommt Elye Wahi an den Main. Die Hessen greifen für den französischen Angreifer tief in die Tasche.

Eintracht Frankfurt hat Ersatz für Top-Stürmer Omar Marmoush verpflichtet und wie erwartet Elye Wahi von Olympique Marseille unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung an den Main und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Das bestätigte der Bundesligist am Freitag.

Die Ablösesumme beläuft sich nach hr-Informationen mit Boni auf maximal 26 Millionen Euro. Damit wäre Wahi der teuerste Transfer, den die Hessen je getätigt haben. Er erhält die Rückennummer 17, die seit dem Karriereende von Sebastian Rode frei war.

Wahi schon länger auf dem Eintracht-Zettel

"Wir haben uns seit längerer Zeit mit Elye Wahi beschäftigt und wir freuen uns, dass er ab sofort bei Eintracht Frankfurt spielen wird. Elye ist ein temporeicher Stürmer mit einer guten Boxbesetzung und einem ausgeprägten Torinstinkt“, wird Sportvorstand Markus Krösche in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, von dessen Qualitäten wir überzeugt sind. Gleichzeitig geben wir ihm die nötige Anpassungszeit."

Wahi kommt für Marseille in der laufenden Saison auf 13 Spiele und drei Tore. Zuvor stand der französische U-Nationalspieler, der in den Nachwuchsteams der Franzosen insgesamt 29 Mal auflief, schon bei Lens und Montpellier unter Vertrag. Trotz seines jungen Alters kommt Wahi bereits auf 125 Spiele in der Ligue 1, in denen ihm 44 Tore und 13 Vorlagen gelangen.

Wahi freut sich auf die Eintracht

"Ich bin glücklich, ab sofort bei der Eintracht zu sein", sagte Wahi in einer ersten Stellungnahme. "Das ist ein großer Klub, von dem ich viel Positives gehört habe. Für mich war schnell klar, dass ich die Chance ergreifen und hierherkommen möchte."