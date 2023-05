Eintracht Frankfurt hat sich das größte Talent des schwedischen Fußballs geangelt. Der 18 Jahre alte Hugo Larsson wechselt im Sommer zu den Hessen.

Eintracht Frankfurt hat den dritten Sommer-Transfer unter Dach und Fach gebracht. Nach Willian Pacho und Omar Marmoush hat auch der Schwede Hugo Larsson bereits einen Vertrag bei den Hessen unterzeichnet. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Der zentrale Mittelfeldspieler gilt als das absolute Top-Talent in Schweden und ist gerade mal 18 Jahre alt. Für seinen Heimatverein Malmö FF hat er schon 59 Pflichtspiele absolviert. Im Januar feierte er im Freundschaftsspiel gegen Finnland sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Interesse aus England und von Dortmund

Anders als bei Pacho und Marmoush, die ablösefrei zur Eintracht wechseln, müssen die Hessen für Larsson aber das Portemonnaie zücken. Der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet von 11,5 Millionen Euro Ablöse, die Bild schreibt von 7,5 Millionen. Der Mittelfeldspieler erhält einen Fünfjahresvertrag.

Um den Schweden sollen sich auch Vereine aus der Premier League und Borussia Dortmund bemüht haben. Der Sprung in die erste englische Liga sei dem Talent aber zu groß gewesen, heißt es. Bei der Eintracht will er den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen.