Party kostet auch bei Niederlage

Für die Feiern nach einem möglichen DFB-Pokalsieg von Eintracht Frankfurt rechnet die Stadt mit Kosten von bis zu 1,5 Millionen Euro. Das hat der Hessische Rundfunk aus dem Frankfurter Magistrat erfahren. Absperrungen, Leinwände, Toilettenhäuschen - rund um den Römer ist schon alles für eine große Party vorbereitet. Sollte die Eintracht am Sonntagnachmittag den Pokal ins Rathaus bringen, werden zehntausende Fans erwartet. Die Stadt hat dafür bis zu 1,5 Millionen Euro bewilligt – so teuer war es auch vor einem Jahr nach dem Europapokalsieg der Eintracht. Selbst im Falle einer Niederlage würden laut Magistrat bis zu 1,35 Millionen Euro fällig, denn die Partyvorbereitungen müssen so oder so bezahlt werden. Eintracht Frankfurt beteiligt sich nach Angaben der Stadt an den Kosten, in welcher Höhe, ist nicht bekannt.