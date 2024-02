Eintracht Frankfurt muss inmitten aller Transfer-Euphorie zum 1. FC Köln und könnte mit einem Sieg ganz oben angreifen. Es spricht eigentlich alles für einen Erfolg der Hessen, genau das könnte aber zum Problem werden.

Eintracht Frankfurt tritt zur Bundesliga-Topspielzeit am Samstag (18.30 Uhr) beim 1. FC Köln an. Für die Domstädter geht es um Punkte gegen den Abstieg, für die Eintracht um Euphorie.

Die Ausgangslage

In Spiel eins nach dem Ende einer furiosen Transferphase bei Eintracht Frankfurt geht es darum, erst einmal wieder im Alltag anzukommen. Der Kader der Hessen ist durch den Last-Minute-Transfer von Hugo Ekitiké so prominent besetzt wie nie zuvor, die Erwartungshaltung ist dementsprechend groß. Wäre der Begriff "Big City Club" nicht schon negativ und durch Hertha BSC besetzt, würde genau das die Frankfurter Gemütslage aktuell wohl am besten widerspiegeln. Wir Frankfurt, ihr nix.

Im Gegensatz dazu steht aktuell der 1. FC Köln, der mit der mageren Ausbeute von zwölf Punkten auf Tabellenplatz 16 steht und weiter große Abstiegssorgen hat. Der letzte Sieg gelang den Domstädtern Anfang Dezember in Darmstadt, seitdem gab es einen Trainerwechsel, aber keine Trendwende.

Dass jedoch genau diese Ausgangslage enorm viel Gefahr in sich birgt, hat die Eintracht in ihrer langen Diva-Laufzeit schon etliche Male unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller, die mit einem Sieg auf Platz fünf springen könnte, sollte gewarnt sein.

Das Personal

Die Eintracht muss auch in Köln noch auf Omar Marmoush verzichten. Der Stürmer ist mit Ägypten beim Afrika-Cup zwar schon längst ausgeschieden, eine hartnäckige Erkrankung hinderte ihn bislang aber an der Rückreise. Ebenfalls nicht mit dabei ist der gelbgesperrte Willian Pacho.

So könnte die Eintracht spielen:

Beim 1. FC Köln fehlen mit Davie Selke, Mark Uth und dem Ex-Frankfurter Luca Waldschmidt (allesamt nach verschiedenen Verletzungen in der Reha) gleich drei potenzielle Stammspieler in der Offensive.

So könnte der 1. FC Köln spielen:

Schwäbe – Carstensen, Hübers, Chabot, Finkgräfe – Huseinbasic, Martel – Alidou, Kainz, Maina – Thielmann

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir haben einen sehr guten Kader und freuen uns, mit diesen Jungs in der Rückrunde unsere Punkte zu holen und unsere internen Ziele zu erreichen. Wir wollen am Ende jedes Spiel gewinnen. Köln wird uns mit mutigem Angriffspressing unter Druck setzen und sehr fleißig sein. Da müssen wir fußballerisch gut sein. Wir haben Lust auf dieses Abendspiel."

Timo Schultz (1. FC Köln): "Die Eintracht hat eine stabile Defensive, einen extrem guten Torwart. Frankfurt hat Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen, einen breit besetzten Kader, ist auf dem Weg nach oben. Da kommt ein Brocken auf uns zu. Wir haben aber auch Lücken gesehen, die wir angreifen können."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Bei der Eintracht werden alle nach Rekord-Transfer Ekitiké Ausschau halten. Trainer Toppmöller ließ am Freitag offen, ob der neue Stürmer, der erst am Donnerstagnachmittag in Hessen gelandet war, schon im Kader stehen wird. Da von einem Verbleib in Frankfurt über einen Kurzeinsatz oder einer Rolle als prominenter Zuschauer auf der Bank alles möglich ist, wird es lange spannend bleiben. Klar ist: Sehen will den jungen Franzosen jeder.

Besonders spannend auf der anderen Seite wird wieder einmal die Besetzung der Offensive. Da Selke, Uth und Waldschmidt ausfallen, muss FC-Trainer Schultz wieder einmal improvisieren. Wahrscheinlich ist, dass der Ex-Frankfurter Faride Alidou, Linton Maina und Jan Thielmann für die Kölner Tore sorgen sollen. Vorsichtig ausgedrückt: Die Frankfurter Defensive stand wohl schon mal vor größeren Herausforderungen.

Die Statistik des Spiels

Selbst bei den Statistiken lässt sich wenig finden, was die Frankfurter Angst vor den Geißböcken in beunruhigende Höhen treiben würde. Während die Eintracht seit vier Spielen ungeschlagen ist und mit einem Sieg schon jetzt die Zahl der Auswärtserfolge der vergangenen Saison erreichen könnte, warten die Hausherren seit fünf Heimspielen auf einen Sieg. So wenige Punkte wie jetzt an einem 19. Spieltag hatte der FC zudem zuletzt in der Abstiegssaison 2017/18.

Es ist also alles angerichtet. Für den nächsten Sieg in Richtung Tabellenspitze. Oder das nächste Diva-Kapitel.

So verfolgen Sie das Spiel

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt beim1. FC Köln live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky.