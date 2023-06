Wenige Tage nach seiner Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt bricht sich Ansgar Knauff bei der U21-Nationalelf das Schlüsselbein und fällt vorerst aus. Die EM-Endrunde muss er abhaken. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Audiobeitrag Audio Ansgar Knauff unterschreibt bis 2028 bei der Eintracht Audio Ansgar Knauff. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Sommerpause hat ihre erste schlechte Nachricht für Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff, der erst in der vergangenen Woche einen neuen Vertrag bis 2028 bei den Hessen unterschrieben hatte, zog sich bei einem Testspiel der U21-Nationalmannschaft am Freitag einen Schlüsselbeinbruch zu und muss damit vorerst pausieren. "Ansgar Knauff fällt länger aus", teilte die Eintracht bei Twitter mit. Die genaue Ausfallzeit ist aktuell noch unklar.

Ob Knauff die Vorbereitung der Eintracht, die offiziell am 10. Juli startet, bestreiten kann, ist aber mehr als fraglich. Eine Pause von rund sechs Wochen ist sehr wahrscheinlich.

Knauff verpasst U21-EM

Klar ist deshalb auch, dass der 21-Jährige die anstehende EM-Endrunde der U21 in Georgien und Rumänien definitiv verpassen wird. "Die Nachricht von Ansgars Verletzung hat uns alle schwer getroffen. Sein Ausfall ist für ihn persönlich unheimlich schade und für das gesamte Team ein großer Verlust – jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken", sagte U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo.

Die EM findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start. Am Sonntag bricht das DFB-Team zunächst nach Georgien auf, wo es am Donnerstag (18 Uhr) in Kutaissi gegen Israel in die U 21-EURO startet.