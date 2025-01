Omar Marmoush wird Eintracht Frankfurt in Richtung Manchester City verlassen. Gegen Dortmund steht der Torjäger nicht mehr im Kader der Hessen. Offiziell ist der Wechsel aber weiterhin nicht.

Videobeitrag Zum Abschied noch ein R€KORD | hessenschau Sport vom 17.01.2025 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Der Transfer von Eintracht Frankfurts Topstürmer Omar Marmoush zu Manchester City steht unmittelbar bevor. Der hessische Bundesligist einigte sich laut übereinstimmender Medienberichte mit dem Topteam aus England auf den millionenschweren Wechsel. Offizielle Bestätigungen der zwei Vereine gibt es dazu bislang nicht. Vonseiten der Eintracht kam am Freitagvormittag gar ein Dementi: Es gebe noch keine Einigung, ließen die Hessen verlauten. Am Abend stand Marmoush jedoch nicht im Kader für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Ein deutliches Signal.

"Wir stehen in einem engen Austausch mit Manchester City", sagte der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche eine knappe Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff bei Dazn: "Mal sehen, wie es sich in den nächsten Stunden und Tagen entwickelt." Die Wahrscheinlichkeit, dass der Torjäger den Club verlasse, sei aber "sehr hoch". Dass ein Wechsel im Winter zustande kommen könnte, sei zwar nicht geplant gewesen, so der Manager, aber: "Das ist eben Teil des Business." Noch, sagte Krösche, sei Marmoush aber in Frankfurt. Nur eben nicht am Abend im Waldstadion.

City soll für Marmoush ein Ablöse-Paket von rund 80 Millionen Euro schnüren, das bereits mögliche Bonuszahlungen beinhaltet, heißt es in den Medienberichten. Das deckt sich mit Informationen des hr-sport. Der Ägypter besitzt am Main eigentlich noch einen Kontrakt bis Sommer 2027. Er wäre damit nach Randal Kolo Muani, der 2023 für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt war, der zweitteuerste Eintracht-Weggang der Geschichte.

Videobeitrag Die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Dortmund-Heimspiel Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Für Marmoush liegt ein Fünfjahresvertrag bereit

Beim englischen Meister um Trainer Pep Guardiola, der zuletzt in eine heftige Krise rutschte, liegt für Marmoush offenbar ein Fünfjahresvertrag bereit. Er soll laut Sky ein Bruttogehalt von (wahnsinnigen) 16 Millionen Euro verdienen. Es wird erwartet, dass der Angreifer alsbald auf die Insel fliegt, um dort den Medizincheck zu absolvieren.

Der Eintracht, so ist zu hören, wäre es nicht unrecht gewesen, Marmoush hätte gegen Dortmund noch ein letztes Mal für sie gespielt. City wiederum drängte wohl eher auf das Gegenteil.

Der Ägypter hat sich in seinen eineinhalb Jahren in Frankfurt zum absoluten Top-Stürmer gemausert. In der laufenden Runde hat er in 17 Spielen 15 Tore für die Hessen geschossen und zehn weitere aufgelegt. Er ist damit nach Bayerns Harry Kane der zweitbeste Torschütze und Scorer der Liga. Der Kicker hatte Marmoush im Winter mit dem Prädikat "Weltklasse" geadelt. Für die Eintracht wird es in den kommenden Tagen nun darum gehen, adäquaten Ersatz zu finden. Es gibt wahrlich leichtere Aufgaben.