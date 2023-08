Eintracht Frankfurt hat im letzten Test der Vorbereitung gegen Nottingham Forest Remis gespielt. Chancen auf den Sieg hatten die Hessen zur Genüge, am Ende bei einer Szene aber auch Glück.

Eintracht Frankfurt hat im letzten Test der Sommer-Vorbereitung am Samstag gegen den englischen Premier-League-Club Nottingham Forest 0:0 gespielt. Das Spiel im Waldstadion vor 31.000 Zuschauern diente gleichzeitig als Saisoneröffnung der Hessen vor dem Pokal-Spiel in Leipzig in einer Woche.

Dino Toppmöller gab seiner vermeintlich besten Elf, in der auch der umworbenen Randal Kolo Muani stand, etwa 66 Minuten Spielzeit, erst danach wechselte der Eintracht-Coach munter durch. Nach einer etwas ereignisarmen ersten Halbzeit kam vor allem im zweiten Abschnitt Spannung auf.

Doppel-Pfosten im zweiten Abschnitt

Kolo Muani vergab eine große Chance in der 56. Minute, in der 67. Minute trafen Jessic Ngankam und Omar Marmoush gleich doppelt den Pfosten. Es war in der zweiten Hälfte ein wenig verhext, der Ball wollte einfach nicht in das Tor der Engländer. Wenige Minuten vor dem Ende wurde ein Tor von Nottinghams Scott McKenna nicht anerkannt.

Nach zwei Niederlagen gegen die Regionalligisten Steinbach Haiger und Barockstadt Fulda-Lehnerz und einem Remis gegen Vitesse Arnheim war es damit in der Vorbereitung bereits der vierte Test in Folge der Hessen ohne eigenen Sieg.

Eintracht Frankfurt - Nottingham Forest 0:0 Frankfurt: Trapp – Tuta (65. Jakic), Koch (65. Hasebe), Pacho (65. Smolcic) – Buta (65. Knauff), Skhiri (65. Larsson), Dina Ebimbe (65. Lenz), Max (65. Hauge) – Lindström (65. Aaronson), Götze (65. Ngankam) – Kolo Muani (65. Marmoush)

Nottingham: Shelvey – Aurier, McKenna, Boly, Worrall, Aina – Mangala, Danilo – Yates (77. Elanga), Gibbs-White – Johnson



Gelbe Karten: - / Gibbs-White, Yates, McKenna

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Zuschauer: 31.000