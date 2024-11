Auf das Pokal-Highlight gegen Gladbach folgt für Eintracht Frankfurt die Bundesliga-Pflicht gegen Bochum. Während Trainer Dino Toppmöller vor dem Gegner warnt, haben die Hessen gegen den VfL eine kuriose Statistik vorzuweisen. Alles Wichtige zum Spiel.

Videobeitrag Die gesamte Eintracht-PK vor dem Bochum-Spiel Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Nach dem furiosen Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale steht für Eintracht Frankfurt wieder der Liga-Alltag an. Und der heißt am Samstag (15.30 Uhr) vor heimischem Publikum VfL Bochum.

Die Ausgangslage

Das Spiel am Mittwoch im DFB-Pokal hat der Eintracht noch einmal einen gehörigen Push gegeben. 80 Minuten in Unterzahl gegen Liga-Konkurrent Mönchengladbach und trotzdem weitergekommen: Das setzt Kräfte frei. In Frankfurt wissen aber auch alle: Genau in solchen Situationen gibt es gerne mal empfindliche Rückschläge. "Es muss allen klar sein, dass das kein Selbstläufer wird", erklärte Eintracht-Coach Dino Toppmöller daher schon vor der Partie.

Denn der Tabellenletzte aus Bochum, klarer Außenseiter bei der Partie im Stadtwald, hatte unter der Woche frei und möchte - und muss auch - dringend den ersten Sieg der Saison einfahren. Hinter dem VfL liegen unschöne Wochen, Trainer-Rauswurf inklusive. Mittlerweile hat Interimscoach Markus Feldhoff das Sagen. "Die Mannschaft hat Qualität", warnte Toppmöller. Wird die die Warnung aber auch gehört?

Das Personal

Bei der Eintracht fehlen gegen Mönchengladbach gleich zwei wichtige Defensiv-Spieler: Arthur Theate aufgrund einer Sperre, Rasmus Kristensen wegen einer Oberschenkel-Verletzung. Toppmöller muss daher die Defensive umbauen. Nnamdi Collins, nach seiner Einwechslung gegen Mönchengladbach einer von Frankfurts Besten, ist deswegen ein Startelf-Kandidat. Im Angriff kehrt Omar Marmoush zurück in die erste Elf. Wie viele Änderungen Toppmöller sonst noch vornimmt, wollte er nicht verraten: "Es gibt aber immer den einen oder anderen Wechsel."

So könnte die Eintracht spielen:

Die mögliche Eintracht-Aufstellung gegen den VfL Bochum. Bild © hr

Dem VfL Bochum fehlen weiterhin Bernardo und Myron Boadu. Matus Bero konnte unter der Woche trainieren, soll im Kader stehen und dürfte in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kommen.

So könnte Bochum spielen: Drewes - Oermann, Ordets, Medic - Passlack, Masovic, Wittek - Losilla, Sissoko - de Wit, Broschinski

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Es ist eine anstrengende Phase. Das Spiel gegen Gladbach war sehr intensiv. Durch die Emotionen verkraftet man das aber leichter. Es wird gegen Bochum ein sehr schwieriges Spiel. Wir wollen die Mentalität auf den Platz bringen wie am Mittwoch. Es wird bei uns nicht an der Einstellung liegen."

Markus Feldhoff: "Frankfurt ist eine Mannschaft, die bewusst dem Gegner den Ball überlässt. Ein wichtiger Bereich wird daher sein, dass wir ihnen nicht zu viele Räume lassen. Das Frankfurter Spiel ist nicht auf Ballbesitz ausgerichtet, dadurch wird das gesamte Spiel dynamischer. Es wird viel hin und her gehen, diese Dynamik müssen wir aufnehmen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Auf dem Platz sorgt er sowieso schon für Angst und Schrecken beim Gegner und nun auch noch beim Jubel: Masken-Mann Omar Marmoush war im Pokal gegen Mönchengladbach einmal mehr der Unterschieds-Spieler. Nachdem der Angreifer am Mittwoch aber zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, will er dem VfL nun sicher vom Start weg das Gruseln lehren. Auch wenn Halloween schon vorbei ist.

Beim VfL Bochum steht vor allem der Mann an der Seitenlinie im Mittelpunkt. Nach dem Rauswurf von Peter Zeidler hat Interims-Coach Feldhoff dort das Sagen - und ist erst einmal mit der 0:5-Pleite gegen die Bayern gestartet. Daheim gegen München, dann auswärts in Frankfurt: Ehrlicherweise hätte es für Feldhoff aber auch nicht viel schwerer kommen können. Die Hessen wollen dem Bochumer Interimscoach sicherlich auch die zweite Partie vermasseln.

Die Statistik des Spiels

Eine schlechte Nachricht vorweg: Die Eintracht ist für die Gäste aus Bochum so etwas wie ein Lieblings-Gegner. Der VfL feierte in seiner Bundesliga-Historie gegen die Frankfurter die meisten Siege, insgesamt 25 an der Zahl. Es gibt aber auch ein Aber - und das ist ein ziemlich großes Aber. Denn seit 17 Jahren warten die Bochumer nun schon auf einen Sieg in Frankfurt. Die Hessen sind für den VfL also eher so etwas wie der Hass-Lieblings-Gegner.

So verfolgen Sie das Spiel

Wie sich die Eintracht vor heimischem Publikum gegen Bochum schlägt, können Sie live im Audiostream bei sportschau.de verfolgen , dort gibt's auch einen Liveticker mit Tabelle und Statistiken. Zu sehen ist das Spiel bei Bezahlsender Sky.