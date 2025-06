Frankfurt flitzt allen davon

Eintracht Frankfurt gehört zu den schnellsten Teams der Bundesliga. Was Fans ohnehin schon geahnt haben dürften, unterlegt der Kicker in seiner neuen Ausgabe nun auch mit Zahlen. Demnach haben elf Spieler der Hessen in der abgelaufenen Saison Top-Geschwindigkeiten von über 34 Stundenkilometern erreicht. So viele wie in sonst keinem anderen Team. RB Leipzig liegt mit zehn Spielern auf dem zweiten Rang. Der Bundesliga-Rekord gehört derzeit ebenfalls einem Frankfurter. Jean-Matteo Bahoya raste am 26. Spieltag in Bochum mit 37,16 Kilometern pro Stunde über den Platz. Der junge Franzose ist damit der erste und einzige Bundesliga-Profi, der die 37er-Marke knackte.