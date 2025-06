Freigang glücklich nach Petry-Besuch bei DFB-Frauen

Besonderer Besuch für die deutschen Fußballerinnen: Wolfgang Petry hat die DFB-Frauen mit seinen erfolgreichsten Hits auf die EM-Titelmission eingestimmt.

Veröffentlicht am 24.06.25 um 10:55 Uhr

Am Montagabend war der Schlagerstar zu Gast im deutschen Lager in Herzogenaurach. Bei ausgelassener Stimmung feierten die Spielerinnen zu Liedern wie "Wahnsinn" oder "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n". "Fiebertraum der besten Art. Muss man dabei gewesen sein", schrieb Eintracht-Stürmerin Laura Freigang bei Instagram über die etwas andere Vorbereitung auf das Turnier in der Schweiz. Zuvor hatte die Nationalspielerin bereits betont, dass die Schlager-Ikone "hoch im Kurs" bei der deutschen Auswahl stehe.