Eintracht Frankfurt hat bei Union Berlin einen souveränen Auswärtssieg eingefahren. Auch, weil die Mannschaft eine Forderung von Trainer Dino Toppmöller konsequent umsetzte.

Auswärtssieg für Eintracht Frankfurt: Die Hessen gewannen ihr Bundesliga-Spiel am Samstagnachmittag bei Union Berlin mit 3:0 (2:0). Die Treffer erzielten Omar Marmoush (2./14. Minute) und Nacho Ferri (82.).

"Wenn wir von der ersten Sekunde an total da sind, kann sich das Spiel in unsere Richtung entwickeln", hatte Dino Toppmöller vor der Partie gesagt. Und seine Mannschaft hatte offenbar gut zugehört, denn sie schockte Union früh: Einen Freistoß von Farès Chaibi konnten die Berliner nur unzureichend abwehren, Marmoush schnappte sich die Kugel und schoss aus rund 15 Metern ins kurze Ecke zum 1:0 ein. Nicht mal zwei Minuten waren da gespielt.

Marmoush zum 2:0, Fofana an die Latte

Die ohnehin kriselnden Gastgeber waren bemüht, irgendwie in die Spur zu finden, doch die Eintracht legte eiskalt nach: Tuta schickte Hugo Larsson mit einem langen Ball, die Hereingabe des Schweden drückte Marmoush zum 2:0 über die Linie (14. Minute). Nach 19 Minuten meldete sich auch Union im Spiel an, als ein Kopfball von David Fofana nach Flanke von Christopher Trimmel an die Latte knallte.

In der Folge versuchten es die Köpenicker weiter mit Offensivaktionen, die aber selten gefährlich wurden. In der 41. Minute lenkte Trapp einen Weitschuss-Hammer von Trimmel aus rund 25 Metern zur Ecke ab. Stichtwort Ecke: Davon hatte Union in der erste Hälfte ganze sechs (die Eintracht nur eine), die aber allesamt ungefährlich blieben. Die Eintracht hätte durch Eric Junior Dina Ebimbe sogar noch erhöhen können, der Franzose traf einen Kopfball in aussichtsreicher Position jedoch nicht richtig (43.). So ging es mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause.

Premierentreffer für Ferri

Die zweite Halbzeit startete, wie die erste aufgehört hatte: Mit bemühten Unionern, die unermüdlich von den eigenen Fans angetrieben wurden, und einer Eintracht, die diszipliniert verteidigte und auf Konter lauerte. In der 59. Minute verhinderte Trapp den Anschlusstreffer, indem er einen Schuss von Fofana aus der langen Ecke kratzte. Neun Minuten später köpfte der eingewechselte Kevin Behrens eine Flanke von Aissa Laidouni knapp am Kasten vorbei.

Jubeln durfte dann aber doch wieder die Eintracht: Der eingewechselte Ferri nutzte einen Abwehrfehler, spielte Doppelpass mit Mario Götze und schob überlegt zum 3:0 ein (82.). Premierentreffer für den Frankfurter Nachwuchsspieler, der den Auswärtssieg der Hessen und die zwölfte Niederlage in Folge für Union Berlin perfekt machte.

Die Eintracht bleibt auf Tabellenplatz sieben, hat nun aber Tuchfühlung zu den Top sechs der Liga. Am Donnerstag (18.45 Uhr) geht es für das Toppmöller-Team mit dem Conference-League-Spiel in Helsinki weiter, in der Bundesliga am Sonntag darauf (17.30 Uhr) bei Werder Bremen.