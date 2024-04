Eintracht Frankfurt hat den Verbleib von Markus Krösche klargemacht: Der Sportvorstand verlängerte sein Arbeitspapier langfristig.

Markus Krösche bekennt sich zur Eintracht: Der Sportvorstand hat seinen Vertrag bei den Frankfurtern vorzeitig bis 2028 verlängert. Das verkündete Aufsichtsratsboss Philip Holzer am Dienstag.

Krösche ist seit 2021 für die Eintracht tätig. Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2025. In seine Amtszeit fällt unter anderem der Rekordtransfer von Stürmer-Star Randal Kolo Muani für 95 Millionen Euro nach Paris.

Holzer würdigt Krösche als "wichtigen Bestandteil der Eintracht"

"Markus Krösche ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Eintracht geworden und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in den letzten Jahren so erfolgreich waren", sagte Holzer. "Mit der Verlängerung seines Vertrages setzen wir auf die wichtige Kontinuität, die wir in allen Gremien schätzen und weiterführen wollen."

"Die vergangenen drei Jahre waren geprägt von einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit", so Krösche. "Ich empfinde es als Privileg für die Eintracht arbeiten zu dürfen und möchte mit meinem Team meinen Beitrag dazu leisten, dass die positive Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden kann."

BVB hatte angeblich Interesse

Vor der Vertragsverlängerung war Krösche unter anderem beim Ligarivalen Borussia Dortmund als Nachfolger des 2025 ausscheidenden Geschäftsführers Hans-Joachim Watzke gehandelt worden. "Ich habe mich nur mit Eintracht Frankfurt auseinandergesetzt, weil ich gerne hier arbeite", sagte er nun.