Eintracht Frankfurt hat Nnamdi Collins mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 20-Jährige ist inzwischen fester Bestandteil des Profikaders - und bekommt das nun honoriert.

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag von Nnamdi Collins vorzeitig verlängert. Das meldete der Verein am Montagabend. Der Kontrakt des 20-Jährigen läuft nun bis 2030. Berichten zufolge ging die Verlängerung auch mit einer Gehaltserhöhung einher.

Defensivspezialist Collins war 2023 von Borussia Dortmund zur Eintracht gewechselt und hatte zunächst in der U21 in der Regionalliga gespielt. Im April 2024 feierte er sein Bundesliga-Debüt. In dieser Saison ist er fester Bestandteil des Profikaders und stand bislang wettbewerbsübergreifend in elf Spielen auf dem Platz. Zudem hatte er kürzlich sein Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft gegeben.

Hardung sieht "weiteres Potential"

Collins sei "ein sehr gutes Beispiel dafür, wie zuverlässig es uns mittlerweile als Verein gelingt, jungen Talenten einen klaren Entwicklungsplan aufzuzeigen und diesen in die Tat umzusetzen", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. Man wisse, dass "weiteres Potential in ihm schlummert, weshalb es uns umso mehr freut, den eingeschlagenen Weg noch länger zusammen fortzuführen".