Eintracht Frankfurt hat gegen Saloniki beste Chancen, muss wegen individueller Fehler den Gästen aus Griechenland aber den Sieg überlassen. Damit ist in Gruppe G bereits vor dem letzten Spieltag alles klar.

Die Eintracht hat auch das Rückspiel gegen PAOK Saloniki verloren. Am Donnerstagabend unterlagen die Frankfurter mit 1:2 (0:0). Für die Gäste waren Tomasz Kedziora (55. Minute) und Andrija Zivkovic (73.) erfolgreich, für die Eintracht traf Omar Marmoush (58.). In der Nachspielzeit flog Kristijan Jakic zudem mit Gelb-Rot vom Platz.

"Es war unnötig, dass wir verloren haben. Wir haben zu einfache Fehler gemacht", kritisierte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche nach der Partie. Mehr Stimmen zum Spiel gibt es hier.

Eintracht-Fans stellen Support wegen Notarzteinsatz ein

Bei den Frankfurtern durfte Mario Götze mal wieder von Beginn an ran. Auch Hrvoje Smolcic und Niels Nkounkou waren im Vergleich zum Stuttgart-Spiel neu dabei, Aurélio Buta, Ansgar Knauff (beide Bank) und Philipp Max (nicht im Conference-League-Kader) mussten weichen. Die Frankfurter ergriffen direkt die Initiative, PAOK wartete ab. Daraus resultierte viel Ballbesitz (63 zu 37 Prozent in der ersten Halbzeit) und die ersten Chancen: Nach einer schönen Passstafette verfehlte Hugo Larsson das Tor (5. Minute), nach einer ebenfalls sehenswerten Kombination schoss Marmoush über das Tor (9.) von PAOK-Keeper Dominik Kotarski.

Die größte Chance der Gäste hatte Thomas Murg, der sich gegen den zu zögerlichen Smolcic durchsetzte, Kevin Trapp mit seinem Schuss ins kurze Eck aber nicht überraschen konnte (29.). Die größte Gelegenheit zur Eintracht-Führung vergab Marmoush, dem ein Abpraller nach einer Standard-Situation vor die Füße fiel, den er frei vor Kotarski aber nicht ordentlich verarbeiten konnte (32.).

Derweil war es im Stadion ungewöhnlich still geworden: Die Frankfurter Fans hatten wegen eines Notarzteinsatzes im Heimblock den Support vorübergehend eingestellt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde die Person abtransportiert - sie sei "ansprechbar", vermeldete die Eintracht.

Gegentor weckt die Eintracht auf

Anfang der zweiten Halbzeit musste das Toppmöller-Team zunächst die verletzungsbedingte Auswechslung von Ellyes Skhiri verkraften. Dann kam es noch dicker: Nach einer Flanke in den Eintracht-Strafraum behinderten sich Tuta und Eric-Junior Dina Ebimbe gegenseitig, Tuta verpasste zudem eine zweite Gelegenheit, den Ball zu klären. Kedziora staubte zum Führungstreffer für die Griechen ab (55.).

Doch das Gegentor fungierte als Weckruf für die Eintracht: Farès Chaibi flankte, Marmoush köpfte am kurzen Pfosten - 1:1, nur drei Minuten nach dem Gegentor. Zwei Minuten später traf Larsson sogar zum vermeintlichen 2:1, das wegen einer knappen Abseitsstellung allerdings nicht zählte. Doch die Eintracht machte munter weiter: Larsson setzte Dina Ebimbe in Szene, der nur ganz knapp am langen Eck vorbeizog (63.).

Die nächste kalte Dusche folgte allerdings in der 73. Minute: Trapp konnte einen eigentlich ungefährlichen Schuss nur nach vorne abprallen lassen, Zivkovic drückte die Kugel zum 1:2 aus Frankfurter Sicht über die Linie. Dieses Mal kamen die Hessen nicht mehr zurück - die beste Chance auf den Ausgleich vergab er emsige Marmoush, der in der 84. Minute aus fünf Metern über das Tor schoss. In der Nachspielzeit sah Jakic, der für Skhiri gekommen war, zu allem Überfluss noch Gelb-Rot.

Eintracht muss in der Zwischenrunde ran

Durch die Niederlage ist schon jetzt klar, dass die Eintracht die Conference-League-Gruppe G auf dem zweiten Platz beenden wird. Der Gruppensieg geht an Saloniki. Die Griechen qualifizieren sich damit direkt für das Achtelfinale, während die Eintracht schon in der Zwischenrunde wieder ran muss. Diese wird am 15. und 22. Februar in Hin- und Rückspiel ausgetragen, die Auslosung findet am 18. Dezember statt. Das letzte Gruppenspiel am 14. Dezember (18.45 Uhr) in Aberdeen ist für die Gruppenkonstellation bedeutungslos.