Eintracht Frankfurt sich die Dienste des ecuadorianischen U20-Nationalspielers Davis Bautista gesichert. Ob er in der kommenden Saison für die Hessen auf dem Platz stehen wird, ist allerdings fraglich.

Eintracht Frankfurt hat Perspektivspieler Davis Carlos Bautista Medina aus Ecuador verpflichtet. Der 18-Jährige kommt von SD Aucas zur Eintracht und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Das meldeten die Frankfurter am Donnerstagabend.

Verteidiger Bautista ist 1,84 Meter groß und Linksfuß. Er spielt für die U20-Nationalmannschaft seines Heimatlandes. "Es ist mir eine Ehre, bei einem so großen Club wie Frankfurt zu sein. Die Chance, hier spielen zu dürfen, macht mich sehr glücklich", sagte er in einem Video der Eintracht.

Eintracht könnte Bautista direkt verleihen

"Davis ist ein sehr talentierter Spieler, dem wir den ambitionierten Sprung aus Südamerika nach Europa zweifelsohne zutrauen", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. Man wolle den neuen Mann "Schritt für Schritt" aufbauen.

Gut möglich, dass die ersten Schritten Bautistas dabei gar nicht in Frankfurt stattfinden werden. "Mit Blick auf regelmäßige Wettkampfpraxis könnten wir zunächst eine Ausleihe in Betracht ziehen", kündigte Hardung an.

"Wir sind auf der Suche nach einem Klub, mit dem wir eine gute Leihe machen können. Bei dem er sich entwickeln kann und Spielzeit auf hohem Niveau bekommt", führte Sportvorstand Markus Krösche aus. "Es ist das Ziel, ihn damit auf die Eintracht vorzubereiten."