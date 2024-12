Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wehrt sich vor dem Augsburg-Heimspiel gegen aus seiner Sicht unverhältnismäßige Kritik. Stattdessen attestiert er seiner "Underdog"-Mannschaft bisher eine "sensationelle" Saison. Als Sinnbild sieht er Eisenfuß Arthur Theate.

Auf sie mit Gebrüll! Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat am Freitag im Vorfeld des Bundesliga-Heimspiels gegen den FC Augsburg (Samstag/15.30 Uhr) den Tiger in sich entdeckt und die aus seiner Sicht unverhältnismäßige Kritik gekontert. Darum geht's: Der Kicker, immerhin das angesehenste Fußball-Magazin des Landes, titelte nach der Pokalpleite in Leipzig (0:3): "Nur noch ein Papiertiger: Frankfurt erneut mit einem desolaten K.-o.-Spiel" . Im Wesentlichen begründete das Blatt diese (harte) These mit vier in der Tat ernüchternden Auftritten in Cup-Wettbewerben, mit jenem in Saarbrücken sowie dem Doppelpack gegen Union Saint-Gilloise in der vergangenen Spielzeit, und nun eben mit dem Spiel in Leipzig.

Toppmöller also begann seine Replik aufs Geschriebene ruhig: "Wenn du Spiele gewinnst, wirst du hochgejubelt. Wenn nicht, wirst du kritisiert. Wir müssen alles richtig einordnen." Eine Nuance lauter ließ er folgen: "Was wir bis jetzt gespielt haben, ist nicht normal, in der Bundesliga ist es außergewöhnlich, das hat meine Mannschaft bisher sensationell gemacht."

Videobeitrag Die komplette Eintracht-PK vor dem Augsburg-Heimspiel Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Als Underdog die Welt erobern

Bei einem Club wie der Eintracht, einem aus dem gehobenen Mittelfeld des hiesigen Fußballmetiers, sei immer dann Erfolg da gewesen, wenn die Mannschaft eine "Menatlität des Underdogs" verinnerlicht habe. "Wenn wir in irgendeinem Wettbewerb etwas erreichen wollen, sollten wir von unten kommen." Zum Favoritenkreis gehöre die Eintracht nie.

"Nur wenn wir es als Underdog angehen", sagte Toppmöller mittlerweile sehr bestimmt, "geht die Tür vielleicht einen Spalt auf und wir können den Fuß reinpressen, um sie noch weiter aufzumachen". Daher: Gegen Augsburg "wollen wir mit allem, was wir haben, das Spiel gewinnen". Toppmöller ballte beim verbalen Schlussakkord seine Faust. Das saß!

Theate spielt ohne Außenband

Nun ist das Duell gegen den FCA ja kein K.o.-Spiel, nicht mal ein Spiel gegen ein Spitzenteam wie Dortmund oder Leverkusen, gegen die es bis jetzt die einzigen Frankfurter Ligapleiten der Saison gab, sondern eines gegen den Dreizehnten. "Die Jungs waren im Training ordentlich unterwegs und wollen direkt eine gute Reaktion zeigen", sagte Toppmöller. Der Systemausfall von Leipzig soll im großen Kontext einer kompletten Spielzeit zum Ausrutscherchen verkommen. "Ich bin sicher, dass wir eine richtig gute Mannschaft von uns sehen werden", so Toppmöller.

Eine, in dessen Startelf Arthur Theate stehen wird. Das ist einigermaßen erstaunlich und gleichzeitig doch bezeichnend. Denn der Verteidiger wird mit gerissenem Außenband im Knöchel auflaufen. Die Verletzung hatte er sich vergangenen Sonntag beim 4:0-Erfolg in Heidenheim zugezogen. Solch ein Profi sei für jeden Trainer "ein Traum". Theate, der Eisenfuß, wird mit getaptem Knöchel und Schmerztabletten das Duell mit den Augsburgern aufnehmen.

Larsson fällt aus, Koch vielleicht auch

Verzichten muss die Eintracht dagegen auf Hugo Larsson, der schon vor dem Leipzig-Spiel über muskuläre Probleme klagte und schließlich trotz vergleichsweise ordentlicher Leistung zur Pause vom Feld genommen wurde. Ihn wird anfangs Mo Dahoud ersetzen und im Spielverlauf wohl irgendwann auch Oscar Hojlund.

Der junge Däne machte nach langer Verletzungspause zuletzt mit zwei starken Kurz-Auftritten auf sich aufmerksam. Fit genug für einen Einsatz von Beginn an sei der 19-Jährige aber nicht, bedeutete Toppmöller: "Das kann sich aber schnell ändern." Hinter dem Auflaufen von Abwehrchef Robin Koch, der einen Schlag auf die Wade bekommen hat und zudem Mitte der Woche kränkelte, steht zudem ein Fragezeichen. Sicher dagegen scheint: An der nötigen Motivation und Leidenschaft wird's der Eintracht eher nicht mangeln. Auf sie mit Gebrüll! Auf den FC Augsburg, wohlgemerkt.

So könnte die Eintracht gegen Augsburg spielen: