Der SV Wehen Wiesbaden steht vor dem wohl größten Spiel der Vereinsgeschichte: Im DFB-Pokal wird Rekordmeister Bayern München nach Wiesbaden kommen. Damit geht einmal mehr ein Wunsch von Rekordspieler Sascha Mockenhaupt in Erfüllung.

Sascha Mockenhaupt hatte es offenbar geahnt. "Ich würde auf jeden Fall ein Brett nehmen", sagte er unmittelbar nach dem Sieg im Hessenpokal Ende Mai am hr-Mikrofon auf die Frage, wen er sich nun in der ersten Runde des DFB-Pokals wünsche. "Ich habe noch nicht gegen Bayern gespielt, das würde ich gerne mal erfahren. Ob das dann Spaß macht, weiß ich nicht, aber es wäre schon ganz geil."

SVWW kennt sich mit großen Namen aus

Mockenhaupt und seine Kollegen werden diese Erfahrung nun machen dürfen: Das Los am Sonntagabend bescherte dem SVWW tatsächlich die Bayern und damit das wohl größte Spiel der knapp 100-jährigen Vereinsgeschichte. Wobei man sich in Wiesbaden durchaus mit großen Namen im Pokal auskennt. 2021 ging der Wunsch von BVB-Fan Mockenhaupt in Erfüllung, einmal gegen Borussia Dortmund zu spielen - der SVWW-Rekordspieler filmte seinerzeit seine Freudentränen während der Auslosung. 2023 wurde RB Leipzig in Wiesbaden vorstellig, im vergangenen Jahr Nachbar Mainz 05.

Doch der Rekordmeister ist nun noch mal ein anderes Kaliber. "Mit dem FC Bayern München erwartet uns die vielleicht größtmögliche Herausforderung im deutschen Fußball", fasste es SVWW-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver zusammen. "Wir freuen uns über ein absolutes Traumlos und auf ein ausverkauftes Stadion."

Vereinslegende Alf Mintzel, inzwischen Vertriebsleiter des Clubs, bat am Montag bereits darum, ihm keine weiteren Ticketanfragen per Instagram zu schicken. "Warum fragen mich alle Leute nach Tickets für den DFB-Pokal, ist irgendwas passiert?", schrieb auch Mockenhaupt bei X.

Vorbild Saarbrücken

Trainer Nils Döring brachte die Bedeutung der Partie so auf den Punkt: "So ein Spiel bekommt man vielleicht nur einmal im Leben." Wegen des Supercups, den am eigentlichen Pokalwochenende Bayern und der VfB Stuttgart ausspielen, wird das Gastspiels des Rekordmeisters in Wiesbaden am 26. oder 27. August stattfinden - "unter Flutlich und vor vollem Haus", wie Döring frohlockte. "Unser Ziel muss es sein, mit Leidenschaft und voller Überzeugung, aber trotzdem auch mit Spaß in die Partie zu gehen."

Ein Beispiel kann sich Wiesbaden am 1. FC Saarbrücken nehmen. Der Drittligist warf die großen Bayern in der Saison 2023/2024 sensationell aus dem Pokal. Der SVWW kommt mit der Empfehlung, sich zuletzt gegen RB Leipzig (2:3) und Mainz (1:3 nach Verlängerung) sehr gut verkauft zu haben. Nur damals gegen den BVB war man chancenlos - ein gewisser Erling Haaland erledigte die Hessen quasi im Alleingang. Ende August wird der SV Wehen Wiesbaden dann erfahren, ob es - wie Mockenhaupt es ausdrückte - gegen den FC Bayern "Spaß macht".