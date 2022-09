Am Tag des Champions-League-Spiels von Eintracht Frankfurt in Marseille ist die Atmosphäre in der Hafenstadt angespannt. Einige Schulen und Kitas schließen früher, in der Nacht gab es erste Festnahmen.

In der Nacht vor dem Spiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille hat es in der südfranzösischen Hafenstadt erste Zusammenstöße zwischen den Fangruppierungen gegeben. Wie dem hr-Sport von offizieller Seite bestätigt wurde, gab es in der Nacht acht Festnahmen. Zu welchen Gruppierungen die Fans gehören, wurde nicht bekannt.

Wie der Wiesbadener Kurier berichtet , sei es auf den Straßen zu Schlägereien und Hetzjagden gekommen, die Lobby eines Hotels sei gestürmt worden, wobei Polizei und Sicherheitsdienst Schlimmeres haben verhindern können. Frankfurter Fans vor Ort berichten zudem von OM-Fans, die Passanten ansprächen, um herauszufinden, ob diese Deutsche seien.

Situation ruhig, aber angespannt

Am Dienstagmorgen ist die Situation in Marseille noch ruhig, aber angespannt. Die französische Polizei hat ihre Präsenz laut französischer Medien von 600 auf 1.000 aufgestockt. Rund um das Stadion von Olympique schließen zudem einige Schulen und Kitas wegen befürchteter Auseinandersetzungen früher.

Die französischen Behörden hatten bereits im Vorfeld der Partie strenge Regeln für Frankfurter Auswärtsfans erlassen. So sollten sich die Hessen in bestimmten Bereichen der Stadt nicht aufhalten, keine Fangesänge anstimmen und auch keine Fanutensilien tragen. Auch Eintracht Frankfurt empfahl seinen Fans dringend, sich an diese Vorgaben zu halten.