Eintracht Frankfurt verstärkt sich mit Mahmoud Dahoud. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von Brighton an den Main.

Veröffentlicht am 30.08.24 um 21:05 Uhr

Videobeitrag Die komplette Eintracht-PK vor dem Spiel gegen Hoffenheim Video Eintracht-Trainer Dino Toppmöller Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Die Eintracht hat einen weiteren Spieler fürs zentrale Mittelfeld verpflichtet. Wie die Hessen am Freitagabend bekannt gaben, wechselt der frühere Dortmunder Mahmoud Dahoud ablösefrei zur SGE und unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der 28-Jährige spielte zuletzt in der Premiere League bei Brighton & Hove Albion keine Rolle mehr. "Mit Mo konnten wir einen erfahrenen Spieler verpflichten, der die Bundesliga bestens kennt und sich zudem in einem guten Fußballeralter befindet", sagte der Frankfurter Sportdirektor Timmo Hardung.

Dahoud soll die Lücke im zentralen Mittelfeld stopfen, wo Ellyes Skhiri die Erwartungen bisher nicht voll erfüllen konnte und der junge Däne Oscar Höjlund nach seinem Mittelfußbruch länger ausfällt. "Ich bin gut angekommen, sehr herzlich empfangen worden und freue mich, jetzt bei der Eintracht zu sein", sagte Dahoud, der am Nachmittag seinen Medizincheck absolviert hatte: "Ich werde Spielfreude, Teamgeist und Leidenschaft zeigen, ich will immer gewinnen."

Dahoud zuletzt nur Ersatz

Dahoud wurde bei Borussia Mönchengladbach fußballerisch ausgebildet und spielte in seiner Profi-Karriere danach für die Fohlen und Borussia Dortmund. Danach wechselte er 2023 zu Brighton & Hove Albion in die Premiere League, wurde aber nach nur einem halben Jahr an Stuttgart verliehen. Beim bärenstarken VfB reichte es aber nur für einen Joker-Rolle.