Während die Stars von Eintracht Frankfurt an den Stränden dieser Welt die Füße hochlegen, kämpft Deutschland um den Gewinn der Europameisterschaft - und hadert mit dem Frankfurter Fußballplatz.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten - und um die Fußball-EM.

Während die Stars von Eintracht Frankfurt an den Stränden dieser Welt die Füße hochlegen, kämpft Deutschland um den Gewinn der Europameisterschaft. Am Sonntagabend gab es neben dem Gegner aus der Schweiz eine weitere Hürde für das DFB-Team: der Rasen im Frankfurter Waldstadion, mittlerweile auch "Angst-Rasen" genannt.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Doch es gab zwei gute Nachrichten für die Nationalmannschaft: Erstens haben alle Spieler "überlebt" und zweitens hat sich Deutschland als Tabellenführer für das Achtelfinale qualifiziert. Die Fans bleiben also trotz des Frankfurter "Peinlich-Platzes" im EM-Fieber. FUSSBALL2000 fragt sich: Kann Deutschland bis zum ersten EM-Titel seit 1996 durchmarschieren? Wie kann man das Rasen-Dilemma von Frankfurt beheben? Und: Wer ist denn nun der große Favorit?