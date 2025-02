Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt schlägt Holstein Kiel verdient mit 3:1, nutzt die Patzer der Konkurrenz und beißt sich auf Tabellenplatz drei fest. Can Uzun trifft, im zentralen Mittelfeld formiert sich ein neues Traumduo und auf der Bank scharren die neuen Stürmer mit den Hufen. Alles wunderbar also? Die Jungs von FUSSBALL 2000 haben natürlich trotzdem etwas zu meckern. Warum war in der Schlussphase der Flow bei der Eintracht raus? Woher kommen die vielen Leichtsinnsfehler? Und was muss passieren, damit Eintracht Frankfurt auch gegen Bayern München und Bayer Leverkusen Punkte holt? Basti, Marv, Phil und Stephan diskuieren.