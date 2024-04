Deshalb ist Platz 6 für Eintracht Frankfurt so wichtig

FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast Deshalb ist Platz 6 für Eintracht Frankfurt so wichtig

Bei Eintracht Frankfurt macht sich nach dem Unentschieden gegen Union Berlin Tristesse breit. FUSSBALL 2000 versucht sich an Optimismus.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Der massive Aufwand in der zweiten Halbzeit wurde nicht belohnt, trotz 16 Torchancen gelang gegen Union Berlin kein Treffer. Auch FUSSBALL 2000 spürt den Unmut, macht aber klar, warum der 6. Platz so wichtig ist und welche Veränderung in der Aufstellung dazu führen könnte, Europa für das kommende Jahr zu sichern.

FUSSBALL 2000 fragt sich: Sollte Eintracht Frankfurt in den nächsten Spielen auf eine Doppelspitze mit Hugo Ekitiké und Goalgetter Omar Marmoush setzen? Und: Inwiefern wäre ein Platz 6 neben Eintracht-Lachs, Veränderungen in der Fankurve und dem Comeback von Stefan Raab auch für das Umfeld und die Fanseele von Eintracht Frankfurt wichtig? Julian, Basti Red und Marvin erarbeiten Lösungen und versuchen sich in vorsichtigem Optimismus.