FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast Fan-Stress & Super-Santos! Eintrachts wichtigster Sieg der Saison

Die Wochen der Wahrheit enden so wild wie erfolgreich: Eintracht Frankfurt gewinnt ein echtes Kampfspiel in Bochum mit 3:1. Nach dem souveränen Einzug ins Europa League Achtelfinale ist das Team von Trainer Dino Toppmöller damit auch endlich wieder in der Bundesliga-Spur. Und das trotz aller Umstände.

Veröffentlicht am 17.03.25 um 18:05 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten. Nach dem Banner-Chaos im Gästeblock liefert die Eintracht anschließend ab, dank der Treffer von Rasmus Kristensen, Jean-Matteo Bahoya und Michy Batshuayi. Vor allem aber sorgt Torwart Kaua Santos für Schlagzeilen. Der Vertreter von Kevin Trapp holt gleich mehrere Weltklasse-Paraden raus - und hält die Eintracht so in einer nervenzerfetzenden Schlussphase überhaupt im Spiel. Die Ambitionen auf die Champions League Plätze der Bundesliga sind nach dem Statement im Europapokal damit ebenfalls untermauert, und die Eintracht-Familie pustet vor der letzten Länderspiel-Pause dieser Saison sportlich erst einmal kollektiv durch. FUSSBALL 2000 erklärt, warum die Eintracht in diesem intensiven Fight das Happy End auf ihrer Seite hatte, setzt sich mit dem Duell Trapp gegen Santos im Tor auseinander - und diskutiert natürlich auch über den Bannerstress von Bochum und die Vorfälle im Gästeblock. Quelle: hessenschau.de Frankfurt Eintracht Frankfurt

FUSSBALL 2000

Fußball