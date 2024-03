Eintracht Frankfurt hat zu Beginn große Euphorie rund um das Wintertransferfenster erzeugt. Viel davon übrig geblieben ist nicht. FUSSBALL2000 fragt, ob das Wintertransferfenster der Hessen wirklich ein Flop war?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Mit Donny van de Beek, Jean-Matteo Bahoya, Hugo Ekitiké und Sasa Kalajdzic kamen große Namen in die Mainmetropole. Doch es gab großes Verletzungspech, vor allem das Aus von Stürmer Kalajdzic hat geschmerzt.

FUSSBALL2000 fragt daher, ob das Wintertransferfenster der Hessen wirklich ein Flop war? Haben Teile des Umfelds zu viel erwartet von den Wintertransfers? Oder muss man vor allem bei Bahoya und Ekitiké noch mehr Geduld haben bei der Eintracht?