Eintracht Frankfurt ist auf Europapokal-Kurs und trotzdem herrscht Unzufriedenheit. Die Jungs von FUSSBALL 2000 diskutieren über das Warum.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt hat trotz eines Unentschiedens gegen Werder Bremen wieder Punkte gut gemacht auf die Konkurrenz. Dennoch fühlt sich Platz sechs bei den Hessen nicht wie der klassische sechste Platz an. Das Vereinsumfeld ist sehr unzufrieden über die Spielweise der Mannschaft. Viele Unentschieden und fehlende Offensivpower sorgen für negative Schwingungen.

FUSSBALL2000 diskutiert, ob es richtig ist, wenn Sportvorstand Markus Krösche weiterhin auf Trainer Dino Toppmöller setzt. Kann der Coach das Spiel der Eintracht doch noch verbessern? Oder ist sogar Krösche in der Pflicht, weil er den Abgang von Randal Kolo Muani nicht ersetzt hat? Die Eintracht muss aufpassen, angesichts des schweren Restprogramms, nicht noch am Ende der Saison ins Mittelmaß abzurutschen.