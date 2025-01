Viertes Pflichtspiel, vierter Sieg im Jahr 2025. Eintracht Frankfurt bleibt auch in der Europa League schadlos – und das ohne den bisherigen Top-Torjäger Omar Marmoush. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt lässt Ferencvaros Budapest in der Europa League keine Chance und gewinnt am Donnerstagabend mit 2:0 (0:0). Can Uzun (50.) und Hugo Ekitiké (59.) treffen für die Hessen, für die das Achtelfinale zum Greifen nahe ist. Die Stimmen zum Spiel.

Markus Krösche: In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen fahrig und hatten viele Ballverluste. Der Gegner hat aber auch sehr tief gestanden. In der zweiten Halbzeit haben wir das dann besser gemacht und eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Can Uzun hat ein super Tor gemacht, seine Entwicklung freut uns alle sehr. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition, wir wollen aber trotzdem natürlich jetzt auch noch in Rom gewinnen.

Zum möglichen Neuzugang Elye Wahi: Das werden wir sehen. Wir sind auf der Suche nach einem Ersatz. Wir schauen, ob wir im Winter noch was machen. Wir überlegen, ob wir noch eine Fähigkeit hinzufügen, die wir brauchen und durch Omars Abschied verloren haben. Das wird man in den nächsten Stunden sehen.

Hugo Larsson: Es war heute ein bisschen wie gegen Freiburg: Wir hatten viel Ballbesitz, haben aber nicht wirklich viel kreiert. Aber wir wussten, dass wir auch solche Spiele gewinnen können und hatten volles Vertrauen. Der Gegner hatte über die kompletten 90 Minuten keine Chance, wir haben gut verteidigt und hatten einen guten Matchplan. Ich habe noch nicht auf die Tabelle geguckt, aber dieser Sieg hilft uns sehr. Wir gewinnen aktuell auch ohne Omar, vielleicht war er doch nicht so wichtig (lacht). Nein, wir geben alle einfach etwas mehr, dann schaffen wir es auch ohne einen Spieler wie Omar.

Jan Fießer (Co-Trainer Eintracht Frankfurt): Es war eine seriöse Leistung über 90 Minuten. In der ersten Halbzeit waren wir nicht zwingend genug, das war schon fast ein Rondo. Dann haben wir die Ruhe bewahrt, mehr Läufe in die Tiefe gemacht und mehr in die Box. Das Traumtor von Can war ein Dosenöffner.

Can Uzun: Wir haben ein Tor gebraucht, um das Spiel freizubekommen. Dann war es auch noch ein schönes Tor, ich freu mich drüber. Ich habe sehr lange auf diesen Moment gewartet und bin sehr glücklich gerade. Wenn der beste Spieler weggeht, ist das natürlich eine Chance für einen Spieler wie mich. Ich will aber nicht sagen, dass ich in seine Fußstapfen treten kann, Omar ist ein Weltklasse-Spieler. Ich will einfach Can Uzun sein, ich hoffe, ich habe heute meine Chance genutzt. Ich habe große Ziele.

Robbie Keane (Trainer Budapest): Wenn du Bälle gegen ein gutes Team verlierst, wirst du bestraft. Das ist passiert, wir haben leichte Bälle verloren, auch vor dem ersten Gegentor. Es waren kurze gute Phasen bei uns dabei, aber wir müssen uns natürlich noch deutlich verbessern.