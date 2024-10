Kantersieg gegen Freiburg Eintracht Frankfurt Frauen springen an die Tabellenspitze

Eintracht Frankfurt Frauen springen an die Tabellenspitze

"Spitzenreiter, Spitzenreiter": Die Eintracht Frankfurt Frauen haben gegen Freiburg einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert und grüßen nun von ganz oben. Besonders bemerkenswert war der Auftritt von Einwechselspielerin Remina Chiba.

Veröffentlicht am 14.10.24 um 19:54 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erobert: Das Team gewann am Montagabend mit 6:0 (1:0) gegen den SC Freiburg. Remina Chiba erzielte dabei in den Schlussminuten einen Dreierpack.

Freiburg sieht Rot, Eintracht nutzt Überzahl

Die Eintracht war von Beginn an die überlegene Mannschaft. Es dauerte allerdings bis zur 35. Minute, bis diese Überlegenheit auch auf der Anzeigetafel ankam: Laura Freigang vollendete einen Konter zum 1:0.

Spätestens in der 46. Minute standen die Weichen auf Heimsieg: Die Freiburgerin Julia Stierli sah wegen einer Notbremse die Rote Karte. In Überzahl gelang den Frankfurterinnen schnell das 2:0 - Freigang war per Kopf zur Stelle (53.). "Spitzenreiter, Spitzenreiter", schallte es da schon durch das Stadion am Brentanobad.

Chiba dreht so richtig auf

Eine Viertelstunde vor dem Ende traf Barbara Dunst mit einem trockenen Schuss zum 3:0 (75.). Die in der 78. Minute eingewechselte Chiba drehte in den Schlussminuten so richtig auf: Sie erzielte innerhalb von vier Minuten einen Hattrick (90./90.+2/90.+4).

Nach Abpfiff durfte sich die Eintracht dann über den Sprung an die Tabellenspitze freuen - möglich gemacht hatte das die Niederlage von Meister Bayern München in Wolfsburg am Samstag.