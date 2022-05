Wie beim Pokalsieg werden am Römerberg tausende Fans erwartet

Wie beim Pokalsieg werden am Römerberg tausende Fans erwartet Bild © picture-alliance/dpa

Am Römer

Es wird die größte Party des Jahres: Eintracht Frankfurt kehrt als Europa-League-Sieger nach Frankfurt zurück und die ganze Stadt feiert. Der hr überträgt den Empfang am Donnerstag live.

Es ist der größte Erfolg für Eintracht Frankfurt nach dem Europapokalgewinn von 1980, nun wartet die wohl größte Feier des Jahres auf die Fußballer und ihre Fans. Nach dem Erfolg über die Glasgow Rangers wird die Eintracht am Donnerstagnachmittag zurück in Frankfurt erwartet – und dann gefeiert.

Der hr ist beim Empfang von Anfang an dabei. Von 17:55 bis 21 Uhr verpassen Eintracht-Begeisterte nichts. Im Livestream auf hessenschau.de sowie im hr-fernsehen sehen sie den Empfang des Teams, von der Ankunft am Flughafen, über einen geplanten Autokorso in die Innenstadt bis hin zur Feier im Kaisersaal und auf dem Römerbalkon.



Weitere Informationen Geplante Berichterstattung im hr-fernsehen im Detail 17:55 bis 19:30 Uhr, "Heimspiel extra!" zum Empfang von Eintracht Frankfurt

19:30 bis 20:00 Uhr, "Hessenschau"-Sonderausgabe zum Empfang von Eintracht Frankfurt

20:00 bis 21:00 Uhr, "Heimspiel extra!" zum Empfang von Eintracht Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Die Spieler, das Betreuerteam und die Funktionäre von Eintracht Frankfurt werden gegen 18 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen landen. Geplant ist ein langer Autokorso des gesamten Eintracht-Teams vom Flughafen durch die Innenstadt mit Abertausenden zu erwartenden Fans in den Straßen, auf Plätzen und nicht zuletzt auf dem Römerberg.

Höhepunkt: Präsentation des Pokals am Römerberg

Im Protokoll steht auch eine feierliche Würdigung der Mannschaft im Kaisersaal im Rathaus, wo sich das Team in das Goldene Buch der Stadt Frankfurt eintragen darf. Der Höhepunkt ist die traditionelle Präsentation der Mannschaft und des Pokals auf dem Römerbalkon. Gemeinsam mit den Fans auf dem Römerberg können die Fußballer den zweiten europäischen Pokalgewinn ausgelassen feiern.

Der hr plant den Einsatz von zahlreichen Kameras. Unter anderem aus einem Helikopter und von vier Motorrädern aus wird der Weg des Eintracht-Trosses von der Landung in Frankfurt bis zum Römer eng begleitet. Ralf Scholt moderiert die Sondersendung, Florian Naß kommentiert die Ereignisse rund um den Empfang. Mittendrin sein werden die Reporter Markus Philipp und Sebastian Rieth, unter anderem während des angedachten Autokorsos, sowie Reporterin Janine Hilpmann bei den Fans auf dem Römerberg.