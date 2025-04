Die gute Arbeit von Eintracht-Trainer Dino Toppmöller könnte schon in den kommenden Tagen belohnt werden. Der Coach steht wohl unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei den Hessen.

Veröffentlicht am 04.04.25 um 17:35 Uhr

Eintracht in Bremen, Toppmöller vor Verlängerung

Dino Toppmöller hat gut Lachen. Dem Eintracht-Coach winkt ein neuer Vertrag.

Eintracht Frankfurt und Trainer Dino Toppmöller stehen offenbar unmittelbar vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Wie die Bild am Freitag berichtet, ist Toppmöller "kurz davor", seinen 2026 auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre zu verlängern.

Der Zeitung zufolge soll sich das Gehalt des 44-Jährigen von 1,5 auf 2,5 Millionen Euro pro Jahr erhöhen. Über die finalen Details werde aktuell mit Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche gesprochen. Nach Informationen des hr-sport bezieht Toppmöller aktuell rund 1,8 Millionen Euro Gehalt.

Toppmöller: "Sind in Gesprächen"

"Ja, wir sind in Gesprächen und wir werden mit Sicherheit irgendwann eine Entscheidung verkünden. Wann das der Fall sein wird, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber wir arbeiten daran", sagte Toppmöller dem Pay-TV-Sender Sky bereits am Donnerstag.

Der frühere Profi ist seit Sommer 2023 Trainer der Eintracht. Nach einem durchwachsenen ersten Jahr ist Toppmöller in dieser Saison auf Kurs Champions-League-Qualifikation. In der Europa League haben die Hessen auch noch eine Titelchance. Im Viertelfinale geht es ab kommendem Donnerstag (21 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audio-Stream auf hessenschau.de) in Hin- und Rückspiel gegen den englischen Club Tottenham Hotspur.