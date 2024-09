Knapp eine Woche nach dem tragischen Unfalltod von U19-Trainer Helge Rasche rollt in den meisten Jugendmannschaften von Eintracht Frankfurt wieder der Ball. Nur bei der U19 selbst nicht. An Normalität ist weiter nicht zu denken.

Am vergangenen Wochenende war im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt an Fußball nicht zu denken. Nach dem tragischen Unfalltod von U19-Trainer Helge Rasche wurden alle Nachwuchs-Spiele abgesagt, auch die U21-Auswahl trat in der Regionalliga Südwest nicht an. Rund eine Woche später kehren die meisten Teams nun aber in den Spielbetrieb zurück, wie eine Vereinssprecherin dem hr-sport bestätigte. Am Riederwald rollt wieder der Ball. Die einzige Ausnahme ist die U19 selbst.

Form des Gedenkens wird noch besprochen

Das Team, das am Montag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz stand, sollte eigentlich am Samstag (11 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 sein nächstes Pflichtspiel bestreiten. Am Donnerstag kam dann aber die Meldung aus dem Nachwuchsleistungszentrum, dass auch diese Partie abgesagt werden muss.

Die Aufgaben von Rasche, der am vergangenen Donnerstag mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache bei Rodgau (Offenbach) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war, sollen vorerst im Team aufgefangen werden. Heißt: Co-Trainer Denis Streker, Techniktrainer Ervin Skela und Analyst Mounir Chaftar teilen sich die Betreuung des Teams untereinander auf.

"Es gibt Dinge, auf die kann man sich nicht vorbereiten", sagte Eintracht-Sportdirektot Timmo Hardung am Mittwoch. "Wir versuchen jetzt wieder Stück für Stück zum Fußball zurückzufinden. Das Training soll den Jungs jetzt vor allem Raum zur Trauer in der Gemeinschaft geben."

Frage nach Nachfolger völlig offen

Wie es auf Dauer weitergeht, ist derweil noch völlig offen und derzeit kein Thema. Mit der Frage nach einem langfristigen Nachfolger kann sich bei der Eintracht aufgrund der Ereignisse aktuell noch niemand beschäftigen. Bis wieder Normalität einkehrt, wird es noch einige Zeit dauern.