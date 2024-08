Der Nachfolger von Sebastian Rode ist gefunden: Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat Kevin Trapp zum neuen Kapitän der Frankfurter bestimmt.

Veröffentlicht am 15.08.24 um 19:51 Uhr

Kevin Trapp trägt in der kommenden Saison die Kapitänsbinde.

Kevin Trapp trägt in der kommenden Saison die Kapitänsbinde. Bild © Imago Images

Kevin Trapp ist neuer Kapitän von Eintracht Frankfurt. Das meldete der Verein am Donnerstag. Demnach sind Robin Koch und Mario Götze die Stellvertreter des 34-Jährigen.

Trapp tritt die Nachfolge von Sebastian Rode an, der seine Karriere beendet hatte. "Es ist eine Ehre für mich, Kapitän von Eintracht Frankfurt zu sein und in die Fußstapfen von Sebastian Rode und David Abraham zu treten, die das Amt jahrelang vorbildlich ausgeübt haben", sagte Trapp. "Es ist für mich ein zusätzlicher Ansporn, um gemeinsam mit meinen Teamkollegen, dem Klub und den Fans erfolgreich zu sein."

Toppmöller: Trapp geht nicht nur auf dem Platz voran

Trapp ist einer der dienstältesten Spieler bei den Frankfurtern. Er war 2012 zur Eintracht gewechselt und nach einer dreijährigen Station in Paris 2018 zurückgekehrt. Zum Kapitän wurde er nun von Trainer Dino Toppmöller bestimmt.

"Kevin Trapp ist ein echter Führungsspieler bei uns und er hat einen wichtigen Anteil an der Entwicklung der Eintracht in den vergangenen Jahren. Kevin geht nicht nur auf dem Platz durch Leistung, sondern auch durch seine Haltung und Einstellung voran", sagte der Coach. "Die Führungsstärke hat er auch schon ohne die Kapitänsbinde am Arm bewiesen."