Eintracht Frankfurt fährt gegen Freiburg einen verdienten Heimsieg ein. Überragender Akteur ist einmal mehr Omar Marmoush mit einem Tor und zwei Vorlagen.

Veröffentlicht am 14.01.25 um 22:22 Uhr

Eintracht Frankfurt hat am Dienstagabend gewonnen und damit den Vereinsrekord für die meisten Punkte in einer Hinrunde gebrochen. Gegen Freiburg siegten die Hessen mit 4:1 (1:1). Ritsu Doan hatte die Gäste in Führung gebracht (37. Minute), Robin Koch (43.), Omar Marmoush (65.), Hugo Ekitiké (70.) und Nnamdi Collins (81.) drehten die Partie. "Wir haben heute ein nahezu perfektes Spiel gemacht", freute sich Koch nach der Partie. (Mehr Stimmen zum Spiel gibt es hier.)

Freiburg trifft aus dem Nichts

Die Eintracht startete im Vergleich zum Auswärtssieg auf St. Pauli am vergangenen Samstag unverändert. Das bedeutete auch, dass der von Manchester City umworbene Marmoush erneut Teil der Startelf war.

In Szene setzen konnte sich der Ägypter aber zunächst nicht, denn die beiden Teams tasteten sich ab und waren defensiv sehr diszipliniert. Die beste Chance hatte Mario Götze in der 13. Minute, als er nach guter Brust-Annahme abzog. Für Freiburgs Keeper Noah Atubolu war der Schuss allerdings kein Problem. In der Folge hatte die Eintracht viel Ballbesitz und suchte die Lücke. Bei Abschlüssen fehlte dann aber entweder die Präzision oder die Freiburger Abwehr bekam ihre Füße rechtzeitig dazwischen.

Die Gäste boten offensiv lange gar nichts an - und gingen dann doch in Führung. Nach einer schönen Kombination schob Doan eine Hereingabe von Merlin Röhl über die Linie (37.). Die Frankfurter schüttelten sich kurz und antworteten umgehend. Koch stieg nach einer Marmoush-Ecke höher als alle anderen und köpfte zum verdienten Ausgleich ein (43.). Die Partie nahm nun endlich Fahrt auf und Ekitiké hätte das Ergebnis noch vor der Pause komplett drehen können, zielte aber zwei Mal knapp vorbei (45., 45.+2).

Marmoush nimmt mehrere Anläufe

Die Eintracht startete direkt mit viel Energie in die zweite Halbzeit. Nach nur 15 Sekunden hätte Marmoush beinahe einen Stellungsfehler von Atubolu ausgenutzt, sein Lupfer misslang allerdings. Gegen einen Schuss ins kurze Eck von Nathaniel Brown war der Torwart dann stark zur Stelle (50.).

In der 65. Minute kam dann der Moment von Marmoush: Von Brown bedient wurde sein erster Schuss zwar noch geblockt, den Abpraller brachte er dann aber im Tor unter. Der 15. und vielleicht letzte Saisontreffer für den Ägypter - mehr hatte nach einer Hinrunde noch kein Eintracht-Spieler.

Ekitiké und Collins machen alles klar

Sein Sturmkollege Ekitiké stellte fünf Minuten später auf 3:1. Ellyes Skhiri hatte einen Freiburg Angriff abgefangen, Mario Götze mit einem feinen Pass den Konter eingeleitet und der Franzose cool vollendet. Die Partie war damit gelaufen - zu dominant waren die Frankfurter, zu harmlos die Freiburger. Collins durfte noch sein erstes Bundesliga-Tor bejubeln - der 21-Jährige blieb nach Vorlage des überragenden Marmoush gegen die Freiburger Verteidiger robust und schloss überlegt zum 4:1 ab (81.)

Eintracht Frankfurt verteidigte durch den Sieg nicht nur Tabellenplatz drei, sondern stellte auch noch einen Vereinsrekord auf: 33 Punkte nach der Hinrunde hatten die Hessen bislang noch nie (auch, weil es 1993/94 noch keine Drei-Punkte-Regel gab).

Bereits am Freitag (20.30 Uhr) startet die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen Dortmund. Ob Matchwinner Marmoush dann noch mal das Eintracht-Trikot trägt, steht aktuell in den Sternen.