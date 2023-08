Eintracht Frankfurt hat in einem fahrigen Rhein-Main-Duell in Mainz noch einen Punkt geholt. Umjubelter Held des Tages war Omar Marmoush mit seinem Treffer in der Nachspielzeit.

Eintracht Frankfurt hat im Rhein-Main-Duell in Mainz am Sonntag einen Punkt geholt. Nach 0:1-Pausenrückstand erzielte Omar Marmoush in der Nachspielzeit noch das 1:1 (90.+1). Und das, obwohl die Hessen da nur noch zu zehnt waren. Ansgar Knauff hatte in der 61. Gelb-Rot gesehen. Die Mainzer Führung erzielte Jae-Sung Lee in der 25. Minute.

Viele Neue, keine Torchance

Eintracht-Trainer Dino Topmöller wechselte nach dem Last-Minute-Remis in Sofia unter der Woche erneut ordentlich durch. Für Jens Petter Hauge, Junior Dina Ebimbe, Aurelio Buta und Tuta rotierten Philipp Max, Kristijan Jakic, Ansgar Knauff und Hrvoje Smolcic in die erste Elf. Positiv von sich reden machten in der ersten Halbzeit aber weder einer der Neuen, noch sonst irgendein Frankfurter auf dem Platz.

Man konnte ansatzweise sehen, wie der Toppmöller-Fußball bei der Eintracht aussehen soll: mit wenigen Kontakten und vertikalen Pässen in die Tiefe kommen und dann auf die schnellen Offensivkräfte bauen. Über den Ansatz kam das Frankfurter Spiel in Mainz aber nie hinaus.

Hier ein ungenauer Pass, dort ein Spieler, der auf dem pitschnassen Rasen ausrutschte, manchmal kam auch beides zusammen. Der einzige Torschuss, den die Statistik in der ersten Halbzeit für Frankfurt auswies, war eine missglückte Kopfballverlängerung, die in der Nachspielzeit ins Aus hoppelte.

Auch Mainz tut sich schwer

In einer ereignisarmen Partie bekamen die Mainzer aber auch nicht viel mehr zu Stande. Ein Schuss von Nelson Weiper traf den angelegten Arm von Robin Koch (22.), Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte auf den Punkt, korrigierte seine Entscheidung aber nach Ansicht der Videobilder (24.).

Kurz darauf lag der Ball dann im Eintracht-Gehäuse, doch auch bei dieser Szene waren sich viele im Stadion unsicher, ob sie wirklich jubeln sollten. Die Tor-Musik wurde kurz pausiert, dudelte letztlich aber zu Recht. Kevin Trapp wollte einen langen Ball abfangen, kollidierte dabei aber mit Koch und Smolcic. Lee bedankte sich und köpfte den Ball über die am Boden liegenden Frankfurter hinweg zum 1:0 ins Netz (25.). Eine Chance von Dominik Kohr später war Halbzeit (42.)

Platzverweis zur Unzeit

Ein erstes Lebenszeichen setze nach dem Seitenwechsel Randal Kolo Muani. Wer auch sonst? Endlich bekam die Eintracht Marmoush mal ins Laufen, die Flanke des Ägypters setzte der Stürmer dann aber knapp daneben (54.). Einen weiteren Kopfball des Franzosen klärten die Mainzer nach einer Ecke auf der Linie (59.).

Die beste Phase der Hessen endete so jäh wie sie begonnen hatte. Knauff klärte einen hohen Ball mit dem Fuß, traf das Spielgerät aber danach auch das Gesicht von Leandro Barreiro. Die Entscheidung Dankerts, dem Frankfurter dafür Gelb zu zeigen und ihn also mit Gelb-Rot vom Platz zu stellen, war bitter, aber nachvollziehbar (61.).

Marmoush hat das letzte Wort

Das Rhein-Main-Duell blieb ein zerfahrenes Spiel, geprägt von Fehlern und Nickeligkeiten. Der FSV machte die Räume weiter eng und nach vorne nur das Nötigste. Die Eintracht wechselte in der Schlussphase noch einmal munter durch, blieb aber bis zum Schluss harmlos. Beinahe jedenfalls.

In der Nachspielzeit gelang den Hessen noch ein schöner Angriff, der tatsächlich noch das Remis bedeutete. Christopher Lenz schickte Ebimbe links an die Grundlinie, der Franzose passte flach in die Mitte, wo Marmoush nur noch den Fuß hinhalten musste (90.+1). Der Ausgleich war so überraschend wie schmeichelhaft. Dem hessischen Anhang war das freilich ziemlich egal.