"Mein Fokus liegt auf Eintracht Frankfurt", sagt Torjäger Omar Marmoush. Vom Interesse anderer Clubs fühlt er sich trotzdem geschmeichelt - und die Frankfurter wollen nicht von ihrer bisherigen Transferstrategie abrücken.

Eintracht Frankfurts umworbener Topstürmer Omar Marmoush hegt keine Wechselabsichten in der Winterpause. "Mein Fokus liegt einzig und allein auf Eintracht Frankfurt und darauf, hier erfolgreich zu sein", sagte Marmoush in einem Interview der Sport Bild. Er wolle bei den Hessen weiter sein Bestes geben, "damit wir am Ende der Saison als Team sagen können: Wir haben etwas Großes erreicht."

30 Scorerpunkte in 24 Pflichtspielen

Marmoush hat in 15 Bundesligaspielen 13 Treffer erzielt und ist damit zweitbester Torjäger hinter Bayern-Starstürmer Harry Kane (14). In 24 Pflichtspielen für die Eintracht hat er in dieser Saison insgesamt 30 Scorerpunkte gesammelt.

Seine starken Auftritte im bisherigen Saisonverlauf haben das Interesse etlicher Topclubs - vor allem aus England - geweckt. "Natürlich bekommt man das am Rande mit. Es ehrt mich, dass über mich gesprochen wird. Das zeigt, dass ich offenbar einen guten Job mache. Aber es beschäftigt mich im Alltag überhaupt nicht", sagte der 25 Jahre alte Ägypter.

Marmoush-Marktwert auf 60 Millionen Euro gestiegen

Das Arbeitspapier des Angreifers bei der Eintracht ist noch bis zum Sommer 2027 gültig. Die Frankfurter wollen Marmoush, dessen Marktwert mittlerweile auf 60 Millionen Euro gestiegen ist, während dieser Spielzeit unbedingt halten. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Eintracht hat an mich geglaubt und mir das Vertrauen geschenkt. Dieses Vertrauen will ich mit guten Leistungen und Toren zurückzahlen", sagte Marmoush. "Was in ferner Zukunft passiert, interessiert mich jetzt noch nicht."

Im Interview mit hessenschau.de hatte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche auch über Marmoush gesprochen und bekräftigt, nicht von der aktuellen Transferstrategie abrücken zu wollen. "Natürlich hat Omar eine sehr gute und schnelle Entwicklung auf einem hohen Niveau genommen. Und wenn du gute Leistungen bringst, besteht Interesse von anderen Clubs - das ist völlig normal", sagte er. "Wenn sich jemand schneller entwickelt als der Club und den Wunsch äußert, den Verein zu wechseln, werden wir dem auch Rechnung tragen und sagen: ‚Okay, da müssen wir eine Lösung finden.‘ Aber so weit ist es bei Omar lange noch nicht."