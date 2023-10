Eintracht Frankfurt hat im Duell der Zweitvertretungen in der Regionalliga Südwest einen Sieg eingefahren: Das Team gewann am Mittwochabend mit 2:1 (1:1) gegen Hoffenheim.

Dabei gerieten die Frankfurter zunächst in Rückstand, Daniel Starodid und Maximilian Brauburger drehten die Partie. Daniel Dejanovic flog zudem in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. In der Tabelle steht die Eintracht auf Platz drei.