Nach dem Transfer-Trouble um Torjäger Kolo Muani hat sich ein neuer Mann bei Eintracht Frankfurt in den Fokus gespielt: Niels Nkounkou hat die Frankfurter gegen Köln vor der ersten Saisonpleite bewahrt.

Trotz des turbulenten Wechsel-Theaters um Randal Kolo Muani bleibt Eintracht Frankfurt auch am dritten Bundesligaspieltag ungeschlagen. Die Hessen trennten sich am Sonntag im Heimspiel 1:1 (0:1) vom bis dato punktlosen 1. FC Köln. Nach einer glücklichen Pausenführung durch einen von Florian Kainz verwandelten Foulelfmeter (43. Minute) traf der eingewechselte Neuzugang Niels Nkounkou für die Eintracht (87.) zum späten Ausgleich.

Gegen den Angstgegner aus Köln, gegen den der Eintracht nur ein Sieg in den vergangenen acht Vergleichen gelang, vertraute Trainer Dino Toppmöller auf die selbe Abwehr wie zuletzt beim Europacup-Spiel gegen Sofia (2:0). Neu in die Startelf rückte der gegen die Bulgaren einwechselte Hugo Larsson, der einen starken Eindruck hinterlassen hatte. Der Schwede ersetzte den verletzten Kristijan Jakic. Zudem durfte Philipp Max von Beginn an ran. Paxten Aaronson musste zunächst auf die Bank. Dort nahmen auch die beiden Neuzugänge Farès Chaibi und Nkounkou Platz.

Kritik-Banner für Streik-Kicker Kolo Muani

Die Eintracht-Fans im Stadion sendeten dem für 95 Millionen Euro zu Paris St. Germain abgewanderten Torjäger Kolo Muani noch einen kritischen Gruß. Sie warfen dem Stürmer, der sogar mit einem Streik vor dem wichtigen Europacup-Spiel am Donnerstag gegen Sofia seinen Wechsel forcierte, Charakterlosigkeit und Geldgier vor. Auf einem großen Tribünen-Banner stand: "Kohle Muani - Geld verändert nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar".

In der Sturmspitze setzte Toppmöller wie auch gegen Sofia auf Neuzugang Omar Marmoush. Der Angreifer sorgte allerdings für weit weniger Gefahr vor dem Kölner Tor, zeigte sich aber sehr engagiert. Mit ihrem Offensivspiel hatte die Eintracht aber zunächst Probleme, zu Torchancen zu kommen.

Die Gastgeber erarbeiteten sich zwar mehr Spielanteile als die defensiv eingestellten Kölner und kombinierten sich mit sauberem Passspiel durchs Mittelfeld. Doch gefährlich vor dem Tor des "Effzeh" wurde es selten. Eric Junior Dina Ebimbe (24., 29., 35.) versuchte sich erfolglos mit drei Torschüssen. Auf der Gegenseite machte es Linton Maina auch nicht besser (41.).

Kainz ließ Trapp keine Chance

Den Spielverlauf auf den Kopf stellte dann der Foulelfmeter kurz vor der Pause. Max verursachte ihn an Eric Martel. FC-Kapitän Kainz ließ dann Eintracht-Keeper Kevin Trapp keine Chance und setzte den Ball hoch in die Tormitte (43.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang es der Eintracht mehr Torchancen herauszuspielen. Doch Marmoush, der Ex-Kölner Ellyes Skhiri und der für Max eingewechselte Offensivmann Jens Petter Hauge scheiterten im Minuten-Takt in einer Drangperiode.

Flachschuss von Nkounkou zum Ausgleich

Die Spielintensität nahm dann von Minute zu Minute zu. Die Zweikämpfe wurden intensiver geführt und von den Akteuren hitziger kommentiert - so etwa vom mit Gelb bedachten Marmoush, der wenig später für Jessic Ngankam im Angriff Platz machte musste (67.). Die Eintracht drückte danach lange erfolglos auf den Ausgleich. Doch kurz vor Schluss traf der eingewechselte Niels Nkounkou, der erst am Freitag verpflichtet worden war, mit einem harten Flachschuss ins lange Eck zum Ausgleich (87.).

Die Eintracht hat nun fünf Punkte aus den ersten drei Spielen geholt. Im nächsten Bundesligaspiel muss das Team nach der Länderspielpause dann am 16. September beim VfL Bochum antreten.