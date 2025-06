Bleibt er? Geht er? Robin Koch kann sich zwischen der Eintracht und Leverkusen entscheiden. Für die Frankfurter wäre ein Verbleib des Abwehrchefs ein Fingerzeig an die Konkurrenz.

Womöglich wird Robin Koch am Mittwoch wieder seinen Stammplatz auf der Ersatzbank einnehmen, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den vorletzten Schritt hin zum ersten Titel in der Julian-Nagelsmann-Ära machen will. Die Aufstellungsprognosen der bundesweiten DFB-Experten jedenfalls sehen den Verteidiger von Eintracht Frankfurt nicht in der Startelf fürs Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Dabei ist die Chance doch so groß wie selten zuvor.

Antonio Rüdiger? Verletzt. Nico Schlotterbeck? Monatelange Pause nach Meniskusriss im Knie. Yann-Aurel Bisseck? Nicht nur mental, sondern auch körperlich angeschlagen nach dem Mailänder Debakel im Champions-League-Finale. Manch Koch-Konkurrent ist in diesen Tagen keiner. Dennoch gelten der Neu-Münchner Jonathan Tah und, deutlich erstaunlicher, der lange Zeit in der abgelaufenen Saison wacklig agierende BVB-Hüne Waldemar Anton als heißere Anwärter auf die beiden Innenverteidiger-Posten. Muss man nicht verstehen.

Top-Werte bei Kopfballduellen und Pässen

Und würde Koch bei seinem Arbeitgeber im Hessischen nie passieren. Bei der Eintracht ist der 28-Jährige gesetzt. Es gilt das Credo: Ist er fit, spielt er auch, immer. Selbst wenn in der so erfolgreich verlaufenen Saison viel und zu Recht über die Frankfurter Gamechanger, die Mentalitäts-Verteidiger Rasmus Kristensen und Arthur Theate gesprochen wurde, Koch war auch ihr unangefochtener Abwehrchef. Er hat hinten das Sagen, er ist der "Kapitän der Feldspieler", wie Trainer Dino Toppmöller mal sagte, und damit auch erster Ansprechpartner für die Schiedsrichter auf dem Platz.

Die Statistiken untermauern den Wert von Koch für die Frankfurter: Zwar ist seine Zweikampfquote von knapp 59 Prozent ausbaufähig (Quelle: sportschau.de ), dafür war er in der Luft eine Macht, gewann 116 Duelle, die fünftmeisten in der Liga und die meisten aller deutschen Nationalverteidiger. Dazu gesellt sich eine starke Passquote von fast 93 Prozent (fünftbester Bundesliga-Wert), die freilich auch ein wenig Raum für noch mehr Risiko im Aufbauspiel lässt.

Leverkusen buhlt intensiv um Kochs Dienste

Doch Robin Koch wird umworben. Wie es hieß anfangs aus Dortmund, was sich jedoch nicht verifizieren ließ. Eine ernsthafte Spur aber führt seit Wochen zum Bundesliga-Zweiten nach Leverkusen. Bayer sucht einen Nachfolger für Tah, Koch war schon vergangenen Sommer ein Kandidat und ist es jetzt wieder. In seinem bis 2027 laufenden Vertrag bei der Eintracht war eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro festgeschrieben, die Rheinländer bieten dem gebürtigen Pfälzer offenbar ein Einkommen von etwa sechs Millionen Euro, wie es in übereinstimmenden Medienberichten heißt.

Ein Gehalt, das die Eintracht nicht zahlen wird. Ein Gehalt, mit dem die Frankfurter sonst ihr Gefüge sprengen würden. Freilich kämpft Sportvorstand Markus Krösche dennoch um den Verbleib Kochs, kann dabei neuerdings mit der Champions-League-Karte wedeln. Das hilft enorm. Ein Verbleib des Abwehrchefs wäre gewiss ein Signal an die Konkurrenz, das Werben eines nationalen Topclubs abschmettern zu können.

Weniger Gehalt, mehr Standing

Denn Koch soll bestenfalls aus Frankfurter Sicht nicht nur das Angebot aus Leverkusen ausschlagen, sondern bei der Eintracht auch verlängern – inklusive eines Aufstiegs zu den absoluten Topverdienern des Kaders wie Mario Götze und Kevin Trapp. Ein Angebot von rund 3,5 Millionen Euro Grundgehalt plus Boni liegen Koch vor. Die Tendenz, so war zuletzt immer lauter zu vernehmen: Er könnte es annehmen. Zum Nationalteam reiste Koch unlängst mit großer Eintracht-Tüte in der Hand an, strahlte fröhlich in die Kamera. Eine Marginalie, klar, und womöglich doch ein weiterer Fingerzeig.

Koch jedenfalls gefällt es in Frankfurt, die weichen Faktoren passen für ihn. Er wird sehr geschätzt, sein Wort hat Gewicht - in der Kabine, dem Trainerbüro und der Vorstandsetage. Auch würde er bei den Hessen auf absehbare Zeit wohl die Kapitänsbinde von Torwart Trapp übernehmen, sollte dieser irgendwann abtreten. Dass Koch als Gesicht des Clubs aufgebaut wird, und es teils schon ist, kommt dazu. Bei der Eintracht hat Robin Koch ein hohes Standing, in Leverkusen müsste er es sich erst erarbeiten. Vom DFB mal ganz zu schweigen, aber das ist wirklich ein anderes Thema.