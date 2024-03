Nun ist es offiziell: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Eintracht-Abwehrchef Robin Koch für die kommenden Länderspiele nominiert. Nicht dabei ist Torwart Kevin Trapp. Die Enttäuschung beim Frankfurter Schlussmann ist riesig.

An seinen letzten Startelf-Einsatz für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Eintracht-Verteidiger Robin Koch keine so guten Erinnerungen. Der fand vor über drei Jahren, im November 2020, wegen Corona komplett ohne Zuschauer statt. Was allerdings nicht das Schlimmste war. Richtig schmerzhaft war, dass Koch als Innenverteidiger über die volle Distanz spielte und Deutschland mit 0:6 gegen Spanien verlor. Danach kam Koch noch einmal zu einem Kurz-Einsatz gegen Dänemark, nach der EM 2021 wurde er nie wieder berufen.

Bis jetzt, denn am Donnerstag berief Bundestrainer Julian Nagelsmann Koch erstmals wieder für die Nationalmannschaft. Damit ist Koch bei den bislang letzten, bereits terminierten Länderspielen vor der EM im Sommer in Deutschland dabei. Am 23. März spielt die DFB-Elf in Frankreich und am 26. März in Frankfurt gegen die Niederlande. "Er ist durch seine Auslandserfahrung gereift, ist aktuell mit der zweikampfstärkste Spieler in der Bundesliga. Er ist einer, der viel spricht und viel coacht", das gefalle ihm, sagte Nagelsmann.

Trapp nicht berufen

Schon im November wäre Koch eigentlich zur Nationalelf zurückgekehrt, zumindest wollte ihn Nagelsmann - nach überzeugenden Leistungen bei der Eintracht - nominieren. Doch eine Wadenverletzung stoppte den 27-jährigen Verteidiger. Jetzt ist er wieder dabei, schon am Wochenende, vor dem 3:1-Sieg seiner Eintracht in der Bundesliga gegen Hoffenheim, hatte ihm Nagelsmann die freudige Nachricht telefonisch überbracht.

Schlechte Nachrichten gab es dagegen für Eintracht-Torwart Kevin Trapp. Der Frankfurter Schlussmann wurde von Nagelsmann nicht nominiert. Für Trapp wird es ein sehr merkwürdiges Gefühl sein, wenn die Nationalmannschaft Ende Mai in "seinem" Frankfurter Stadion gegen die Niederlande spielt. Dann wird Manuel Neuer im deutschen Tor stehen, Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann und Bernd Leno werden auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Nagelsmann: "Trappo war sehr geknickt. Aber da geht es um das Momentum, Bernd Leno und Oliver Baumann sind im Moment einfach den Tick besser drauf, auch von der Art und Weise, wie wir auch das Spiel eröffnen wollen, sind sie einen Tick stabiler."

EM für Trapp in Gefahr?

Es ist das erste Mal seit November 2021, dass Trapp nicht berufen wurde. Meist saß der 33-Jährige auf der Bank, bei den beiden vergangenen Länderspielen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) stand der Frankfurter Keeper allerdings im Tor. Ob für Trapp nun sogar die EM in Gefahr ist, dürften die kommenden Wochen zeigen. Nagelsmann: "Die Tür für die, die diesmal nicht nominiert wurde, ist nicht zu."

Neuer ist klar die Nummer eins, als Nummer zwei gilt ter Stegen. Bleibt der dritte Platz, um den sich Trapp mit Leno und Baumann, die Nagelsmann diesmal nominierte, streiten. Wer am Ende bei der EM im eigenen Land dabei ist, ist offen. Genauso wie die Frage, ob Innenverteidiger Koch - nach seinem jetzigen Comeback - auch für die EM nominiert wird.

Der Countdown zur EM

Die Bekanntgabe des EM-Kaders findet voraussichtlich um den 17. Mai statt. Vom 26. bis 30. Mai wird der DFB-Tross ein Trainingslager im thüringischen Blankenhain beziehen. Von dort aus geht es dann ins fränkische Herzogenaurach für das zweite Trainingslager, in dessen Rahmen es auch zwei Testspiele geben wird. Orte und Gegner sind noch offen.