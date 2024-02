Nach 24 Jahren wird sich Peter Fischer nicht mehr zur Wahl als Präsident von Eintracht Frankfurt stellen. Sein Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Mitgliederversammlung.

Videobeitrag Video Das komplette Interview mit Eintracht-Präsident Peter Fischer Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Schon vor Beginn der Mitgliederversammlung von Eintracht Frankfurt ist klar: Sie wird historischen werden. Historisch deshalb, weil Peter Fischer nach 24 Jahren sein Amt als Präsident abgeben wird. Sein Nachfolger soll der jetzige Vize-Präsident Mathias Beck werden. Er ist der einzige Kandidat, der sich am Montagabend in der Frankfurter Jahrhunderthalle zur Wahl stellen wird.

Wegen dieser großen Entscheidung erwartet die Eintracht einen hohen Andrang und rechnet mit über 2.000 Mitgliedern - so vielen wie nie zuvor. Daneben werden zahlreiche Wegbegleiter Fischers vor Ort sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Mitgliederversammlung der Eintracht gibt es hier:

Die Mitgliederversammlung wird um 18 Uhr beginnen. Die Tagesordnung sieht insgesamt 8 Punkte vor. Interessant dürfte bei dreien werden. Gleich zu Beginn wird das amtierende Präsidium den Jahresbericht vorstellen. Daraus geht hervor, dass die Mitgliederzahlen des Vereins weiter zugenommen haben. Mit 135.000 Mitgliedern ist Eintracht Frankfurt einer der mitgliederstärksten Vereine in Deutschland (Platz sechs).



Weiter geht aus dem Jahresbericht hervor, dass der e. V. im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von rund 150.000 Euro erzielt hat. Falls an dieser Stelle die knapp 100 Millionen Euro vermisst werden, die durch den Kolo-Muani-Deal eingenommen wurden: Transfererlöse gehen nicht an den Verein, sondern an die Eintracht Frankfurt AG.



Nach den trockenen Zahlen dürfte es spätestens ab Tagesordnungspunkt 6 feuchte Augen geben, denn dann steht die Wahl des Präsidenten an. Peter Fischer kandidiert nach 24 Jahren nicht mehr und ist, sobald sein Nachfolger gewählt ist, kein Präsident von Eintracht Frankfurt mehr. Gegen Ende der Versammlung soll Fischer zum Ehrenpräsidenten ernannt werden.

Die anwesenden Mitglieder werden per Abstimmung entscheiden. Im Vornherein haben Verwaltungsrat und Wahlausschuss Mathias Beck als einzigen Kandidat für die Präsidentschaft ins Rennen geschickt. Laut Satzung braucht er eine einfache Mehrheit bei den abgegebenen Stimmen. Kommt es zur Stimmengleichheit, gilt das als Ablehnung. Die Zeichen stehen im Vornherein aber klar pro Beck. Er würde für eine Dauer von vier Jahren gewählt werden.

Vereins-Präsident Peter Fischer macht nach 24 Jahren Schluss "Was wäre aus mir geworden, ohne diese Eintracht?" Nach 24 Jahren hört Peter Fischer als Präsident von Eintracht Frankfurt auf. Im Interview mit dem hr-sport erzählt er, wie seine Liebe zur Eintracht entflammte, dass er doch niemals aus dem DFB-Pokal "gesoffen" hat und wie viel ihm sein Vater, der starb, als er noch ein Junge war, noch heute bedeutet. Zum Artikel

Mathias Beck ist 53 Jahre alt. Seit 1996 ist er Mitglied bei der Eintracht. Nachdem Beck im Verwaltungsrat beschäftigt war, ist er seit vergangenem Juni ehrenamtlich als einer von sechs Vizepräsidenten tätig. Dabei verantwortet er das Geschäftsfeld "Strategische Planung und Entwicklung".

Peter Fischer wird im Rahmen der Mitgliederversammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt werden. Künftig wird er darüber hinaus Botschafter des Vereins. "Ich war sehr stolz über das Angebot des Botschafters und über eine Stiftung, die sich mit gesellschaftspolitischen Dingen auseinandersetzt. Wo ich das, was mir wichtig ist, auf einer anderen Plattform weiter betreiben kann", sagte Fischer im hr-heimspiel! über seine neuen Aufgaben. "Ich war lange genug eine öffentliche Person und hoffe jetzt, ein Stück weit ein privater Mensch sein zu dürfen", betonte er zudem.

Weitere Informationen Die Amtszeit von Peter Fischer Peter Fischer hat die Eintracht in den vergangenen 24 Jahren geprägt - und sie ihn. Der hr-sport blickt in einem Feature zurück auf ein knappes Viertel-Jahrhundert Eintracht-Präsident Peter Fischer. Das Stück von Florian Naß ist ab Dienstagabend in der ARD-Mediathek zu sehen. Im hr-fernsehen ist das Feature am Samstag, 10.02., um 18:45 Uhr, am Sonntag, 11.02., um 22:15 Uhr und am Montag direkt nach dem heimspiel! zu sehen. Ende der weiteren Informationen