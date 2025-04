Die Eintracht entführt ein Remis aus dem Norden Londons. Die Hessen zeigen eine ordentliche Leistung und können auf einen herausragenden Keeper bauen. Die Stimmen zum Spiel bei den Tottenham Hotspur.

Veröffentlicht am 10.04.25 um 23:54 Uhr

Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League ein Remis bei Tottenham Hotspur erkämpft und darf auf den Halbfinal-Einzug hoffen. Der Fußball-Bundesligist schaffte ein 1:1 (1:1) in London und darf im Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr) vor eigenem Publikum auf das Weiterkommen hoffen. Die Stimmen zum Spiel.

Markus Krösche (Sportvorstand): "Es ist vollkommen egal, ob es ein schmeichelhaftes Ergebnis ist. Wir hatten ein schwieriges Auswärtsspiel. Wir sind gut ins Spiel gekommen, dann waren wir eine Phase lang zu passiv. In der zweiten Halbzeit hat Tottenham den Druck deutlich erhöht. Wir hatten in der ein oder anderen Situation ein bisschen Glück, aber das gehört manchmal auch dazu. Ein Unentschieden ist sicherlich eine gute Ausgangsposition. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten, mit einem Sieg ins Halbfinale einzuziehen."

Dino Toppmöller (Trainer): "Wir hatten einen guten Start, machen das 1:0, waren danach aber ein bisschen zu passiv. Trotzdem hatten wir in der ersten Hälfte viele Dinge im Griff. In der zweiten Hälfte hat Tottenham noch mal angezogen und brutale Wucht entwickelt. Mit Glück, Geschick und Kaua Santos haben wir das gut überstanden. Da hätte ich mir mehr Ballbesitzphasen gewünscht. Dennoch sind wir sehr zufrieden, das ist eine gute Basis für das Rückspiel zu Hause mit unseren fantastischen Fans im pickepackevollen Stadion."

Arthur Theate: "Es war kein einfaches Spiel. Wenn du früh das erste Tor schießt, hilft das natürlich. Aber wir wissen, dass es über 180 Minuten geht und wir gerade erst bei der Halbzeit sind. Kaua gibt uns Sicherheit. Ich freue mich sehr für ihn. Sie hatten nicht viele große Chancen. Wir müssen mit Intensität und Power spielen. Wenn wir zuhause mit unseren Fans spielen, gibt uns das einen Extra-Push. Es wird ein sehr aufregendes Spiel am kommenden Donnerstag."

Hugo Larsson: "Es war ein gutes Spiel. Hätte mir vor dem Spiel jemand gesagt, dass es 1:1 ausgeht, wir viele Chancen herausspielen und die Partie kontrollieren, hätte ich das genommen. Es war ein guter Tag für den Verein. Und zu sehen, wie unsere Fans in einem solchen Stadion so viel Lärm machen, war auch ein Highlight des Tages. Es war das erste Mal, dass ich in England Fußball gespielt habe, darauf habe ich mich gefreut. Es war eine schöne Erfahrung."

Robin Koch (bei RTL): "Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. In der zweiten Hälfte waren wir ein bisschen zu passiv, hätten da ein bisschen mehr Kontrolle übers Spiel herstellen können. Aber trotzdem ist das Ergebnis absolut in Ordnung."