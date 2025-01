Stimmen zum Eintracht-Sieg auf St. Pauli "Omar ist immer noch unser Spieler"

Eintracht Frankfurt zittert sich beim FC St. Pauli zu einem Auswärtsdreier, weil Omar Marmoush das entscheidende Tor schießt. Die Stimmen zum Jahresauftakt.

Veröffentlicht am 11.01.25 um 19:25 Uhr

Der von Manchester City umworbene Omar Marmoush hat seinen Wert für Eintracht Frankfurt noch einmal unterstrichen - doch wie oft wird er das noch tun? Der Ägypter war zum Jahresauftakt der Fußball-Bundesliga der entscheidende Torschütze beim knappen 1:0 (1:0) der Hessen gegen den lange gleichwertigen Abstiegskandidaten FC St. Pauli. Die Stimmen zum Spiel.

Kevin Trapp: "Hintenraus war es sehr viel Arbeit, da mussten wir viel verteidigen, viele lange Bälle und Flanken abwehren. Wir haben dann sehr viel dafür getan, dass wir zu Null gespielt haben. Nach einem Spiel fühlt es sich gut an, nach einem Sieg dürfen wir gute Laune haben. Vor allem nach dem Dezember fühlt sich es gut an. Wenn man sich aber die gesamten 90 Minuten anschaut, gibt es sicher das eine oder andere, was wir verbessern können. Mit dem 1:0 haben wir uns zu weit hinten reinfallen lassen. Woran das genau gelegen hat, müssen wir uns anschauen."

Dino Toppmöller: "Das war ein sehr guter Start in das Jahr 2025. Wir wollten hier unbedingt drei Punkte mitnehmen. Vor der Winterpause haben wir schon das eine oder andere Spiel nicht gewonnen. Das ist nicht unser Anspruch. Wir haben uns hier von der ersten Minute an richtig gut präsentiert, waren fokussiert, direkt im Spiel, haben 30 Minuten lang ein richtig gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit war es noch mal offener. Wir hatten nach vorne auch unsere Aktionen, um ein zweites nachzulegen. Wenn du das nicht machst, ist es immer eng. Bei Omar hieß ja schon: Fährt er überhaupt mit nach Hamburg? Er war da und hat ein Tor geschossen. Ich verstehe die Fragen, aber er ist immer noch unser Spieler und wir müssen einfach mal schauen."

Alexander Blessin (Trainer FC St. Pauli): "Man kann der Mannschaft zwar ein Kompliment machen, aber wenn man verliert, ist es immer ein Scheiß-Gefühl. Wir ärgern uns. Wir sind sehr mutig ins Spiel gegangen, hatten dann Probleme, den Frankfurter Speed zu verteidigen. Nach dem Gegentor haben wir das immer besser in den Griff bekommen, waren dann auch mutiger. Der Unterschied ist halt, dass Marmoush das Ding reinmacht. Wir hatten viele Chancen, haben alles investiert, was gefehlt hat, war das Tor. Da hätten wir uns belohnen müssen."

Hauke Wahl (FC St. Pauli): "Wir haben echt kein schlechtes Spiel gemacht. Am Anfang hatten wir ein bisschen Glück, haben uns reingearbeitet und hatten einige klare Möglichkeiten, wor nur ein bisschen was fehlt und dann ist das Resultat sehr enttäuschend. Es ist immer gut, mit solchen Mannschaften mitzuhalten, aber ich denke, dass wir schon häufig gegen solche Mannschaften mithalten konnten und zu wenig mitgenommen haben."