Stimmen zum Eintracht-Sieg in London "Der Titel ist das große Ziel"

Durch den Sieg bei West Ham United kann sich Eintracht Frankfurt berechtigte Hoffnungen auf das Europa-League-Finale machen. Entsprechend gut war die Laune von Spielern und Verantwortlichen nach dem Abpfiff. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat sich im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United am Donnerstagabend eine gute Ausgangsposition gesichert: In London gewannen die Hessen mit 2:1 (1:1). Für die Frankfurter trafen Ansgar Knauff (1. Minute) und Daichi Kamada (55.), der zwischenzeitliche Ausgleich fiel durch Michail Antonio (21.).

Kevin Trapp (bei RTL): "Ich bin nicht überrascht. Wir haben schon öfter bewiesen, dass wir das können. Wenn alle 100 Prozent geben, können wir so ein Spiel bestreiten. Wir wollten den ersten Schritt in Richtung Finale machen. Wir sind auch gegen Barcelona mutig aufgetreten. Wir haben fußballerische Qualität, wenn wir uns trauen. Wir hatten einen guten Plan, das hat gut funktioniert. Es waren 30.000 Fans in Barcelona, weil alle dran glauben. Nicht, weil das eine schöne Stadt ist. Jetzt haben wir eine sehr gute Ausgangsposition und können es vor den eigenen Fans klarmachen. Das Stadion wird platzen. Der Titel ist das große Ziel. Aber wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen."

Markus Krösche: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, das war ein sehr intensives Spiel. Das war nicht so einfach. Jetzt haben wir eine gute Ausgangsposition, es ist aber erst das Hinspiel. West Ham hat eine enorme Qualität, das haben sie heute gezeigt. Es zeichnet unsere Fans aus, dass sie sehr laut sind. Jetzt haben wir ein Heimspiel, das wollen wir gewinnen und ins Finale einziehen."

Oliver Glasner: "Ich bin heute sehr stolz auf die Mannschaft. Was mich wirklich schwer beeindruckt, ist, wie wir aus der Kabine kommen. Weil wir mutig sind und nach vorne spielen. Dieses Selbstvertrauen beeindruckt mich. Es war sehr physisch. Wir haben im eigenen Ballbesitz sehr gute Lösungen gefunden. Wir hatten auch eine gute Balance im Spiel. Ich erwarte ein Spiel in Frankfurt eine West-Ham-Mannschaft, die alles versucht, um zu gewinnen. Wir brauchen noch einmal so eine Leistung auf diesem Level. Mindestens."

Sebastian Rode (bei RTL): "Es war das erwartet schwere Spiel auf einem riesigen Platz. Wir hatten einen Pfostenschuss, die haben das Lattenkreuz getroffen. Wir wollten von der ersten Sekunde an voll da sein, wir waren direkt da. Jetzt ist Halbzeit, nächste Woche wollen wir es fertigmachen. Was die Fans machen, ist phänomenal. In Frankfurt werden 47.000 Eintracht-Fans sein. Da wird Vollgas gegeben."

Ansgar Knauff (bei RTL): "Es gibt kein bestimmtes Erfolgsrezept, das war von der ganzen Mannschaft ein sehr starker Auftritt. Wir haben sie überrascht, das frühe Tor hat uns Schwung gegeben. Wir gehen einen unglaublichen Weg mit dem ganzen Club, mit der ganzen Stadt. Auf das Rückspiel sind jetzt schon alle heiß. Wir werden das rocken. Wir müssen wie heute die Flanken verhindern, dann steht dem Finale nix im Weg."