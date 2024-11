Stimmen zum Eintracht-Sieg gegen Bochum "Eine bessere Woche geht gar nicht"

Die gnadenlos effizienten Offensivzauberer von Eintracht Frankfurt haben ihre Mini-Krise in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll beendet und sich gegen Schlusslicht VfL Bochum freigespielt. Die Stimmen zum Spiel.

Die Frankfurter Eintracht zerlegt den VfL Bochum und gewinnt daheim mit 7:2 (4:1). Das Traumduo Hugo Ekitike (9.) und Omar Marmoush (18.) legte los und zauberte zusammen mit Ansgar Knauff (20.) und Nathaniel Brown (32.) mit den ersten vier Frankfurter Torschüssen alle Bochumer Hoffnungen weg. Mo Dahoud (61.), Can Uzun (66.) und erneut Ekitike (69.) legten nach der Pause nach. Dani de Wit (35.) und Philipp Hofmann (51.) trafen für den VfL. Die Stimmen zum Spiel:

Markus Krösche (Eintracht-Sportvorstand): "Es war ein verdienter Sieg, eine super Leistung. Wir sind nur aus der Halbzeit nicht gut rausgekommen, da waren wir zehn Minuten nicht richtig drin im Spiel. Danach waren wir aber wieder konzentriert und hatten die Zielstrebigkeit nach vorne. Die Jungen haben gezeigt, dass sie eine gewisse Qualität haben. Man sieht generell die Automatismen, die immer besser werden. Wir versuchen, eine gewisse Flexibilität zu bekommen, um Lösungen gegen unterschiedliche Gegner zu finden. Für Timmy ist es schön, dass er Minuten sammeln konnte."

Nathaniel Brown: "Es war eine unglaubliche Leistung, ich kann es immer noch nicht ganz glauben. An mein Tor kann ich mich nicht mal richtig erinnern, plötzlich war ich frei vor dem Tor. Das erste Bundesligator in so einem Stadion - das ist ein Kindheitstraum. Es war zuletzt schon eine schwierigere Zeit, als ich nicht so gespielt habe. Aber ich bin noch ein junger Spieler und muss Geduld haben. Schon das Spiel gegen Gladbach war ein Highlight. Jetzt wieder zu spielen und noch ein Tor zu machen - eine bessere Woche geht gar nicht."

Ansgar Knauff: "Es war schon sehr besonders. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten die Energie, die wir im Pokalspiel gespürt hatten, wieder auf den Platz bringen. Heute hat fast alles perfekt funktioniert. Wir sind sehr gut drauf und versuchen, den Schwung weiter mitzunehmen. Wenn wir mit voller Intensität über 90 Minuten auf dem Platz sind, ist das Stadion die ganze Zeit da und dann gibt das noch mal diesen Extra-Push."

Omar Marmoush: "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben unsere Mentalität und unsere Qualität gezeigt. Wir haben einfach Bock drauf. Wir sind bodenständig und arbeiten sehr hart. Wir haben immer einen ganz klaren Plan und wollen immer das Maximum geben. Ich habe viel an mir gearbeitet, an meiner Abschlussposition und meinen Laufwegen."

Timothy Chandler (bei Sky): "Die Qualität in der Truppe ist unglaublich. Man sieht, was wir leisten können. Das müssen wir dauerhaft halten."

Dino Toppmöller: "Es war unbeschreiblich, wie die Mannschaft wieder von der ersten Sekunde an da war. Die Jungs haben wieder mal keine Müdigkeit gezeigt und ein fantastisches Spiel abgeliefert. Ich bin schon sehr stolz. Jeder hat diese Gier und diesen Hunger auf Ballgewinne und Tore. Jeder von denen, die bei uns im Kader stehen, hätte es eigentlich immer verdient, in der Startelf zu stehen. Wir müssen jede Woche sehr schwierige Entscheidungen treffen."

Gerrit Holtmann (Bochum-Spieler): "Wir haben gegen eine Frankfurter Mannschaft verloren, die es gnadenlos gemacht hat. Wir selbst sind nicht in der besten Verfassung. Sie haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt und wir kriegen hier 2:7 auf die Eier. Aber das Schöne am Fußball ist, dass wir nicht viel Zeit haben, traurig zu sein."