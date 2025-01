Eintracht Frankfurt setzt sich nicht unverdient gegen Borussia Dortmund durch. Die Spieler loben vor allem die Abwehrarbeit in der zweiten Hälfte - und gönnen Omar Marmoush einen Wechsel nach England. Die Stimmen.

Audiobeitrag Bild © IMAGO / Jan Huebner | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt hat auch ohne Topstürmer Omar Marmoush den nächsten Sieg eingefahren. Die Hessen setzten sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund durch. Die Treffer für die Eintracht vor 58.000 Zuschauern erzielten Hugo Ekitiké (18. Minute) und Oscar Höjlund (90.+2). Die Stimmen zum Spiel.

Markus Krösche (Eintracht-Sportvorstand): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und im Großen und Ganzen verdient gewonnen. Wir haben es gut verteidigt und hintenraus das zweite Tor gemacht, das muss dann auch mal reichen. Bei den Szenen nach Spielschluss sieht man: Omar ist immer noch ein Teil von uns. Wir sind jetzt noch nicht wirklich durch mit Manchester City, aber die Anzeichen für einen Wechsel sind da. Jeder in der Mannschaft gönnt ihm auch den nächsten Schritt."

Oscar Höjlund: "Ich bin sehr glücklich über das Tor und hoffe, dass ich in Zukunft noch mehr Tore erzielen kann. Ich fühle mich gut. Wir haben heute einen großen Schritt gemacht, ich habe einen großen Schritt gemacht. Aber ich werde die Füße auf dem Boden behalten."

Dino Toppmöller (Eintracht-Trainer): "Es war ein verdienter Sieg. Wir haben ein gutes Spiel von Anfang an gemacht. Das 1:0 war ein richtig guter Angriff, insgesamt hatten wir in der ersten Halbzeit eine gute Kontrolle. In der zweiten Hälfte war der BVB zwar dominanter, vom Gefühl her wurde es aber nicht wirklich gefährlich. Trotzdem hatten wir da wenig Kontrolle. Das ist aber insgesamt Jammern auf hohem Niveau."

Kevin Trapp: "Wir haben viel verteidigen müssen, viel leiden müssen. Dass wir mit drei Siegen in das Jahr starten, ist natürlich perfekt. Bei der Verabschiedung von Omar merkt man, dass es ihm nicht leicht fällt. Aber sein Traum war immer die Premier League. Das nimmt ihm niemand übel, das hat er sich auch verdient."

Robin Koch: "Es war eine ordentliche Herausforderung, die wir sehr gut gemeistert haben. In der ersten Hälfte hatten wir extrem viel Power, hatten viele Ballgewinne. In der zweiten Hälfte haben wir uns ein bisschen schwerer getan, was aber auch normal ist. Umso wichtiger war es, dass wir alle zusammen gut im tiefen Block verteidigen."

Mario Götze (bei Dazn): "Wir wissen alle, was wir an Omar hatten. Er ist ein überragender Spieler, er hat dem Club und der Mannschaft sehr geholfen. Es war eine tolle Szene nach dem Spiel. Das Spiel hätten wir früher über Konter killen können, aber wir haben gut verteidigt. 2:0 zu Hause, kein Gegentor gegen Dortmund - da können wir zufrieden sein."

Emre Can (Borussia Dortmund): "Es ist keine einfache Zeit, keine schöne Zeit für uns. Aber die haben wir uns selbst eingebrockt und müssen uns da selbst rausholen. Bis zum Strafraum sah es okay aus, aber am Ende hast du wieder null Punkte. Wir schaffen es zurzeit nicht, Spiele zu gewinnen."