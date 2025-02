Stimmen zur Eintracht-Niederlage in München

Nach der deutlichen Niederlage bei Rekordmeister Bayern München herrscht bei Eintracht Frankfurt Enttäuschung - auch wenn Spieler und Trainer an der Partie nicht alles schlecht fanden. Die Stimmen zum Spiel.

Veröffentlicht am 23.02.25 um 20:33 Uhr

Enttäuschte Gesichter bei den Eintracht-Spielern nach Abpfiff in München

Enttäuschte Gesichter bei den Eintracht-Spielern nach Abpfiff in München Bild © Imago Images

Videobeitrag Die gesamte Eintracht-PK nach der Niederlage gegen Bayern München Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt hat bei Tabellenführer Bayern München eine deutliche Niederlage kassiert. Die Frankfurter unterlagen am Sonntagabend mit 0:4. Die Treffer erzielten Michael Olise (45.+3), Hiroki Ito (61.), Jamal Musiala (83.) und Serge Gnabry (90.+2).

Kevin Trapp: "0:4 hört sich vielleicht ein bisschen zu klar an. Wir haben vieles wirklich gut gemacht und auch versucht, mutig zu sein. Wir haben trotzdem nach vorne gespielt und uns nicht nur versteckt. Über das Ergebnis sind wir enttäuscht. Ich bin niemand, der Ausreden sucht. Wenn ich [vor dem 0:2] rauskomme, dann muss ich den Ball haben. Ich werde im Anlauf geblockt, ich wusste aber nicht, von wem. Ich hänge da mit drin, fertig."

Ansgar Knauff (bei Dazn): "Wir wussten, dass es ein schweres Spiel gegen die beste Mannschaft in Deutschland wird. Wir machen leider nicht die Führung und lassen auch die Möglichkeit zum Ausgleich liegen. Wenn du hier etwas mitnehmen willst, musst du deine Chancen nutzen. Dann kommt halt die brutale Qualität der Bayern zum Tragen. Wir haben uns vorgenommen, die Bälle zu halten und in die Tiefe zu spielen. Das ist uns zu wenig gelungen. Wir müssen die Punkte für unsere Ziele woanders holen. Man hat heute auf dem Platz den Unterschied zu den Bayern gesehen."

Dino Toppmöller: "Natürlich ärgert es uns, dass wir die letzten zwei Tore in der Schlussphase herschenken. Aber am Ende war der Sieg natürlich verdient. Wir hatten unsere Momente. Die musst du für dich nutzen. Dann haben wir das Momentum ein bisschen verloren. Wir hatten wieder einen guten Start in die zweite Halbzeit. Und dann ärgern mich das zweite und das dritte Tor. Die Grenze von Mut zu Naivität haben wir zu oft überschritten. Wir hatten zu viele leichte Ballverluste. Es war nicht gut genug, wenn man das ganze Spiel betrachtet. Bayern war heute einfach zu gut."

Thomas Müller (bei Dazn): "Wir haben 4:0 gewonnen, wir haben verdient gewonnen. Wir gehen heute mit einem guten Gefühl nach Hause. Ich wurde von der Leine gelassen, deswegen habe ich auch ein paar mehr Hormone in mir und kann das nicht ganz objektiv beurteilen. Aber bei uns hat es heute gut funktioniert."

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Vincent Kompany (bei Dazn): Wir haben heute genauso gespielt, wie wir wollten. Wir sind ruhig geblieben und bleiben weiter ruhig. Wir waren sehr gut, wir hatten viele Chancen. Wir war fleißig und hatten Spielfreude. Wir können das immer zeigen, manchmal klappt es eben nicht.