Nach der Niederlage gegen Saloniki hadert Eintracht Frankfurt mit den eigenen Fehlern. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat den Gruppensieg in der Conference League verpasst. Gegen PAOK Saloniki verloren die Hessen am Donnerstag mit 1:2 (0:0). Tomasz Kedziora (55. Minute) und Andrija Zivkovic (73.) trafen für die Gäste, Omar Marmoush (58.) für die Eintracht. In der Nachspielzeit flog Kristijan Jakic zudem mit Gelb-Rot vom Platz.

Farès Chaibi: "Natürlich war es das Ziel, als Erster aus der Gruppe rauszugehen, um auch das eine zusätzliche Spiel zu vermeiden. Das müssen wir jetzt akzeptieren und den Mund abwischen. Wir sind heute enttäuscht, wissen aber auch, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben."

Dino Toppmöller: "Ohne die Leistung von PAOK zu schmälern: Es gibt Niederlagen, bei denen man sagt 'Okay, der Gegner war einfach besser. Das muss man akzeptieren'. Es gibt aber auch Niederlagen, an denen man total selbst schuld ist. Die Gegentore schießen wir uns gefühlt selbst rein. Nach vorne haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit extrem viele gute Aktionen gehabt. Klare Abschlüsse, die wir nicht reinmachen. Es war unglücklich, dass wir das Spiel verloren haben. Am Ende ist es extrem ärgerlich, denn wir wollten unbedingt auf den ersten Platz."

Markus Krösche: "Es war unnötig, dass wir verloren haben. Wir haben zu einfache Fehler gemacht. Wir müssen daran arbeiten, dass wir nicht so einfache Gegentore bekommen. Das müssen wir besser machen. Wir haben die Qualität, da müssen wir seriöser spielen. In der zweiten Halbzeit hatten wir viele Möglichkeiten, aber haben sie nicht genutzt. Aber man hat gemerkt, dass die Jungs wollen. Jakic ist ein emotionaler Spieler, aber das darf er nicht so machen."

Timmo Hardung: "Wir haben unsere Überlegenheit nicht in Tore umgemünzt. Der letzte Punch und etwas Spielglück haben uns gefehlt. Wir wären natürlich gerne lieber Erster geworden. Mit Jakic sind die Emotionen durchgegangen, wir werden das intern nochmal ansprechen."