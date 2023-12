Trotz der Bedeutungslosigkeit der Partie war bei den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt der Unmut nach der Niederlage gegen Aberdeen deutlich herauszuhören. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat das letzte Gruppenspiel der Conference League mit 0:2 (0:1) verloren. Gastgeber FC Aberdeen nutze am Donnerstagabend seine Chancen durch die Treffer von Duk(41.) und Ester Sokler (74.) gut. Die Stimmen zum Spiel.

Dino Toppmöller: "Ich bin verärgert, dass wir das Spiel verloren haben. Das war total unnötig. Wir hatten das Spiel über 90 Minuten im Griff und hatten unsere Chancen. Wenn du die nicht reinmachst, kannst du kein Spiel gewinnen. Wenn vorne Marmoush, Chaibi und Junior ausgewechselt werden, dürfte das als Ansatz einer Erklärung reichen. Weil das Spieler sind, die die Offensive in den letzten Wochen gezogen haben. Und da erwarten wir schon, dass der ein oder andere in die Bresche springen kann. Und sind dann auch enttäuscht. Junior hat sich vertreten, er hatte Schmerzen an der Ferse und konnte nicht mehr auftreten, das war keine Vorsichtsmaßnahme, es ging nicht mehr. Bei Trapp war es genauso, er hat ein Zwicken im Rücken gehabt. Auch das war keine Vorsichtsmaßnahme."

Jens Grahl (bei RTL+): "Das haben wir uns anders vorgestellt. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, dann kriegen wir das 0:1. Wir sind hier hergekommen, um zu gewinnen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten viel Ballbesitz und die ein oder andere Chance, aber belohnen uns nicht. Wichtig ist der Sonntag in Leverkusen. Wir müssen wieder aufstehen nach dieser Niederlage."

Markus Krösche: "Es nervt, weil es unnötig war. Wir wollten mit einem Sieg aus der Gruppenphase herausgehen. Das haben wir heute nicht geschafft. Wir haben zu unsauber gespielt und zu einfache Fehler gemacht. Nach vorne haben wir versucht, mit langen Bällen hinter die Kette zu kommen, das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Die Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt, von daher haben wir zurecht verloren."