Stimmen zur Eintracht-Niederlage in Leverkusen "Das lässt uns sprachlos zurück"

Stimmen zur Eintracht-Niederlage in Leverkusen

Bei Eintracht Frankfurt hadern Spieler und Trainer nach der Niederlage in Leverkusen mit der Leistung des Schiedsrichters. Der Deutsche Meister sieht sich dagegen als verdienter Gewinner. Die Stimmen zum Spiel.

Veröffentlicht am 19.10.24 um 18:24 Uhr

Eintracht Frankfurt hat beim Deutschen Meister eine Niederlage einstecken müssen: Bei Bayer Leverkusen verloren die Hessen am Samstag mit 1:2 (1:1). Für die Frankfurter traf Omar Marmoush (16. Minute), Bayer drehte das Spiel durch Tore von Robert Andrich (25.) und Victor Boniface (72.). Kevin Trapp hielt zudem einen Boniface-Elfmeter (9.).

Mario Götze: "Leverkusen war schon dominanter und hatte die besseren Torchancen. Aber wenn Heki in der letzten Situation den noch macht, gehen wir mit einem 2:2 nach Hause. Das wäre natürlich super gewesen. Das hätte sich der Schiedsrichter vielleicht noch einmal ansehen können. Aber wir haben ein relativ gutes Spiel gemacht und können immerhin halbwegs zufrieden sein."

Dino Toppmöller: "Wir haben hier ein sehr spannendes und gutes Bundesligaspiel gesehen. Wir nehmen zwar keine Punkte mit, aber sollten trotzdem aus dem Spiel Selbstvertrauen ziehen. Wir haben über weite Strecken gegen eine Top-Mannschaft ein richtig gutes Spiel gemacht. Am Ende entscheiden Details und das war heute leider auch eine Entscheidung des Schiedsrichters, die nicht glücklich war. Ich glaube, das ist am Ende ein klarer Elfmeter. Und das war nicht die einzige Aktion, die nicht gut war. Das lässt uns sprachlos zurück. Das Spiel hätte eine bessere Leitung verdient gehabt."

Kevin Trapp (bei Sky): "Das war eines unserer besten Spiele hier in Leverkusen. Wir haben das gut gemacht und immer wieder Möglichkeiten. Am Ende verlieren wir es sehr unglücklich. Das Ding gegen Hugo muss man aus unserer Sicht am Ende pfeifen."

Lukas Hradecky: "Wenn man einen Elfmeter verschießt, ist man ein bisschen verunsichert. Aber wir haben gut verteidigt gegen die zuletzt stärkste Offensive der Liga. In meinen Augen haben wir das 2:1 verdient geschossen. Wir hatten mehr Ballbesitz und die größten Chancen. Es war wichtig, den Lauf einer Spitzenmannschaft zu stoppen, und jetzt sind wir wieder voll dabei."

Robert Andrich: "Es war ein sehr intensives Spiel zwischen zwei Gegnern, die sich viel abverlangt haben. Aber über die 90 Minuten gesehen waren wir gefährlicher, deswegen geht der Sieg zurecht an uns. Beim Elfmeter war das sehr, sehr wenig. Aber ich habe auch gehört, dass es bei unserem Elfmeter sehr, sehr wenig gewesen sein soll. Ich komme nicht mit der Aussage klar: 'Wenn ich ihn drüben gebe, muss ich ihn hier auch geben.' Der Schiedsrichter soll die Aktion bewerten. Das musste ich erstmal runterschlucken, aber ich habe eine gute Reaktion gezeigt und bin sehr froh, dass wir den Sieg geholt haben."

Xabi Alonso: "Der erste Elfmeter war nicht klug geschossen. In der letzten Situation hätte alles passieren können, es war ein großer Einsatz von Jonathan. Wir haben verdient gewonnen. Es war ein intensives Spiel gegen einen guten Gegner. Wir haben eine gute Mentalität gezeigt. Wir haben in der Halbzeit besprochen, dass wir geduldig sein müssen."