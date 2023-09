Nach der ersten Saisonniederlage waren die Frankfurter bedient, während Wolfsburg-Coach und Ex-Eintrachtler Niko Kovac sein Team lobte. Die Stimmen zum Spiel.

Erste Saisonniederlage für Eintracht Frankfurt: Beim VfL Wolfsburg verloren die Hessen am Samstag durch einen Doppelpack von Jonas Wind (31./84.) mit 0:2 (0:1). Mario Götze flog mit Gelb-Rot vom Platz (58.).

Kevin Trapp: "Wir schießen zu wenig Tore, das ist uns allen bewusst. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass der Knoten platzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir verunsichert sind. Beim 1:0 können wir die Räume nicht schnell genug schließen und da hat Wolfsburg die nötige Qualität. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei gute Chancen, um ein Tor zu machen. Da hält Casteels auch gut. Dann bekommen wir das 2:0 in Unterzahl, da ist es dann schwierig, noch was mitzunehmen. Und so verlierst du das Spiel am Ende. Bei der ersten Gelben Karte stand er (Mario Götze, Anm. d. Red.) eine Sekunde vorm Ball, aber über solche Gelbe Karten möchte ich nicht reden. Er hat sie gegeben und damit müssen wir am Ende leben."

Omar Marmoush (bei Sky): "Es ist schön, wieder hier zu sein. Leider hat es nicht zu Punkten gereicht. Wir hatten ein paar Chancen, das Spiel war bei 50:50. Aber so ist Fußball. Wir haken das ab und machen weiter."

Markus Krösche: "Ich glaube nicht, dass wir hier hätten verlieren müssen. Wir haben es bis zur Gelb-Roten Karte ordentlich gemacht und hatten unsere Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben."

Niko Kovac: "Wir haben heute gegen den Ball noch besser gearbeitet. Wir haben nicht gewartet, wir sind immer angelaufen und haben dem Gegner keine Zeit und keinen Raum gegeben. Und wir haben super Fußball gespielt. Wir haben viele Chancen kreiert. Der Sieg ist vollauf verdient. Es gibt immer Kleinigkeiten, die man besser machen kann, aber heute bin ich echt richtig stolz auf die Jungs."

Jonas Wind: "Wir haben sehr gut gespielt und sehr gut verteidigt. Das war vielleicht unser bestes Spiel in dieser Saison. Wir haben diesen Sieg verdient. Mein Elfmeter war schlecht. Aber ich habe zwei Tore gemacht, das ist ein sehr gutes Gefühl."